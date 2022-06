Marcelo Vieira es historia viva en el Real Madrid, de los jugadores más grandes que se ha puesto la camiseta blanca. Desde su llegada en 2007, proveniente del Fluminense, el brasileño se ha entregado por los colores del equipo español, esfuerzo que se refleja en los tantos títulos que ha ganado. Por estas razones, y a raíz de su no continuidad en la próxima temporada, el defensor sudamericano recibirá este lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas un homenaje en el que estará presente el presidente Florentino Pérez.

“El Real Madrid comunica que el lunes 13 de junio, a las 13:00 h, tendrá lugar en la Ciudad Real Madrid un acto institucional de homenaje y despedida de nuestro capitán Marcelo, con la presencia de nuestro presidente Florentino Pérez”, anunció el club sobre el jugador que ha conquistado 25 títulos en quince años en Chamartín.

Posteriormente, el lateral zurdo brasileño comparecerá ante los medios de comunicación en la sala de prensa en su última conferencia como jugador del Real Madrid. Junto a todas las emociones que vivirá en un acto rodeado de su familia, Marcelo aportará datos a su próximo paso, con propuestas fuera de España antes de retirarse de los terrenos de juego.

“Es un momento muy bonito. Cuando eres primer capitán sueñas con levantar la copa y me he convertido en el único brasileño que ha levantado una Champions como capitán del Real Madrid”, dijo el defensor brasileño el día que gano la Champions 2022, confirmando que no renovará contrato después del 30 de junio.

“La emoción es brutal, ha sido mi último partido con el Real Madrid, pero estoy muy contento. No es un día de tristeza, me voy con mucha alegría, agradecido a los fans y las noches mágicas que he vivido en el Bernabéu”, añadió el futbolista de 34 años.

Según medios brasileño, Marcelo Vieira, valorizado en tres millones de euros para ‘Transfermarkt’, volvería a su país para defender la camiseta de Fluminense por un par de temporadas. Quiere jugar la Copa Libertadores.





