La comunidad futbolística y los seguidores de uno de los íconos más grandes del deporte rey, Franz Beckenbauer, de 78 años, se encuentran en estado de preocupación tras conocerse que el legendario exjugador y exentrenador alemán enfrenta serios problemas de salud. La noticia ha generado una atención mundial, ya que Beckenbauer ha estado alejado de la vida pública durante un tiempo, y su hermano Walter, en un nuevo documental titulado ‘Beckenbauer’, ha revelado detalles preocupantes sobre la salud del también presidente honorario del Bayern Munich.

Walter Beckenbauer, en declaraciones que serán emitidas en el documental, ha expresado con sinceridad la situación actual de su hermano: “Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”. Se ha informado que Franz Beckenbauer experimenta “altibajos constantes”, lo que agrava la preocupación por su bienestar.

En 2022, Franz Beckenbauer compartió públicamente sobre su salud antes del Mundial de fútbol de Qatar, indicando que había sufrido un “infarto” en el ojo, resultando en la pérdida total de visión en el ojo derecho. En aquella ocasión, señaló: “Tuve el llamado infarto en un ojo. Lamentablemente, ya no puedo ver nada con el derecho y tengo que tener cuidado con mi corazón”. Desde entonces, su presencia en eventos públicos ha sido limitada.

El documental ‘Beckenbauer’, que se emitirá a finales de año en la televisión alemana, proporcionará más detalles sobre la situación de salud de la leyenda del fútbol. Franz Beckenbauer, conocido como ‘Der Kaiser’, ganó dos medallas de oro en la Copa del Mundo con Alemania Occidental: como jugador en 1974 y como entrenador en 1990.

Su contribución al fútbol y su legado en el Bayern de Múnich le han asegurado un lugar especial en la historia del deporte rey. Actualmente, se encuentra retirado de la vida pública y reside en Austria. La preocupación y los buenos deseos de sus admiradores se extienden a nivel global, esperando una pronta recuperación para el ícono del fútbol alemán.





Beckenbauer fue campeón del mundo en 1974.





¿En qué año ganó Beckenbauer el Mundial?





Franz Beckenbauer ganó la Copa del Mundo de la FIFA como jugador en 1974, cuando Alemania Occidental fue el país anfitrión del torneo. Además, logró otra victoria en la Copa del Mundo como entrenador en 1990, cuando la Mannschft conquistó el torneo celebrado en Italia. Beckenbauer es de los pocos en la historia del fútbol al haber ganado la Copa del Mundo tanto como jugador como entrenador, junto a Didier Deschamps (Francia) y Mauricio Zagallo (Brasil).





