Gol de Luis Díaz para el 1-0 del Bayern vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)
Gol de Luis Díaz para el 1-0 del Bayern vs. Leipzig. (Video: ESPN / Foto: Getty Images)

Si bien parte como extremo por izquierda, su capacidad para saber pisar el área le permite marcar buenas diagonales para quedar a tiro de remate constantemente. En el lo saben perfectamente y no dudan en aprovecharlo cuando se dan las condiciones. En el partido de hoy frente al , el 1-0 a los 12′ nació de un gran pase al vacío de Joshua Kimmich, el cual fue bien aprovechando por el delantero colombiano al no fallar su mano a mano con el portero belga Maarten Vandevoordt. El ‘Guajiro’ sigue fino frente a la portería y continúa confirmando que se siente a gusto jugando en Alemania tras su salida del Liverpool.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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