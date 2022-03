Golpe al Real Madrid y FC Barcelona. Matthias Sammer, antiguo jugador del Borussia Dortmund y asesor del club alemán desde 2018, dio a entender prácticamente, en una emisión televisiva, que el delantero estrella Erling Haaland podría fichar por el Manchester City de Josep Guardiola.

Ahora comentarista para Amazon Prime, Matthias Sammer estimó que el prodigio noruego de 21 años estaría cómodo bajo la dirección del técnico ‘Citizen’ Pep Guardiola. “Los dos se beneficiarían el uno del otro, porque Pep tiene determinadas ideas que yo pude experimentar durante tres años”, confesó Sammer, que coincidió con el catalán en el Bayern de Múnich. El Balón de Oro 1996 era director deportivo del club bávaro cuando Guardiola estaba en el banquillo, de 2013 a 2016.

Haaland tiene contrato con el Dortmund hasta 2024. Según el periódico alemán ‘Bild’, el noruego podría irse por 75 millones de euros (82 millones de dólares) al término de esta temporada en caso de que se pagase su cláusula de rescisión antes de finales de abril.

En Inglaterra señalaron que los ‘Citizens’ tienen un acuerdo con el jugador y su representante. Así, el delantero cobraría semanalmente 600 mil euros, uno de los salarios más altos de la Premier League. Sobre la operación, a los 75 millones de la cláusula, se la añaden las comisiones al agente Mino Raiola y al padre del deportista. Entonces, todo quedaría redondeado en uno 120 millones.

Llegado en 2020 al Dortmund procedente del Salzburgo, la joya noruega se convirtió en marzo de 2021 en el más joven jugador en marcar 20 goles en Liga de Campeones. Haaland suma 80 goles en 80 partidos con la elástica. Esta temporada, lastrado por las lesiones, ha marcado 16 goles en 15 partidos en la Bundesliga.

LaLiga descartó al Barcelona

El director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, y el director de Control Económico de LaLiga, Luis Manfredi, explicaron la situación del cuadro azulgrana, que “no podrá” fichar a Haaland “si no hace nada nuevo”.

Javier Gómez explicó que el FC Barcelona “ha deteriorado su patrimonio neto” y que “ha ido a la despensa y se ha gastado todo lo que tenía guardado”.

“Puede contratar solo por un porcentaja de lo que ahorre. El Barça tiene que volver a llenar la despensa. ¿Haaland? No podrá hacer fichajes si no hace nada nuevo. Tiene que quitarse de enmedio a jugadores, reducir gasto o traer beneficios. No hay otra solución”, esgrimió.





