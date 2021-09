El centrocampista hispano-guineano Ilaix Moriba ha reconocido que le ha resultado “muy difícil dejar Barcelona”, una ciudad en la que ha dejado a su familia, pero que fichar por el RB Leipzig era “lo mejor” que podía hacer para impulsar su carrera futbolística en un corto y mediano plazo. El canterano azulgrana rompió su silencio y aseguró que no todo lo que se dijo de su salida del Camp Nou es verdad en las últimas horas.

“Los últimos meses han sido lo más difíciles de mi vida, hemos recibido mensajes feos, pero hemos podido aguantar para poder estar aquí, no me merecía esos mensajes”, dijo Ilaix. El centrocampista añadió que “se han dicho muchas cosas que no son ciertas y nos tuvimos que mantener callados por el respeto que le tenemos al Barcelona, cosas que se han dicho en la prensa no han sido de juego limpio, se han dicho muchas mentiras”.

Ilaix Moriba no se arrepiente de la decisión que ha tomado en el mercado de fichajes de verano, aunque sí reconoce agradeció al club azulgrana por los tiempos pasados, que en su caso, sí fueron mejores para contribuir en su formación para convertirse en un futbolista.

“Como club, el Barcelona siempre tendrá un lugar en mi corazón y estoy agradecido por todo lo que viví y aprendí allí. Los últimos meses fueron muy difíciles, pero ya es el pasado. Al Barcelona y su afición solo les deseo lo mejor, igual que a los jugadores jóvenes que están saliendo. Tengo mucho que agradecerle al club. Ha sido muy difícil dejar Barcelona, tengo a mi familia allí. A pesar de eso, el Leipzig era la mejor decisión para mí”, valoró Moriba en su presentación.

Un día después de confirmarse su llegada al club alemán, el centrocampista reconoció estar viviendo “un día especial”. “El primer entrenamiento fue muy bueno y los jugadores y entrenadores me recibieron muy bien. En general, he recibido una muy buena primera impresión y estoy muy contento”, celebró.

Respecto a sus objetivos en Leipzig, subrayó que “siempre hay potencial para mejorar”. “Ya sea físicamente o en los aspectos ofensivos y defensivos de mi juego. Lo importante es escuchar los consejos del entrenador. Tengo que estar dispuesto a asumir todo lo que me diga para mejorar”, indicó. Ahora tocar ver su debut.





