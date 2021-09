Lo que parecía ser un tranquilo debut para el Borussia Dortmund en la Champions League en casa del Besiktas, terminó siendo un susto fuera de contexto tras el 1-2 de los turcos en los descuentos. Pese al incómodo desenlace, uno de los jugadores del conjunto alemán brilló con luz propia en el Vodafone Park: Jude Bellingham. El mediocampista de 18 años desplegó todo el desparpajo de su juventud para adueñarse del partido con un gol y una asistencia, detalles que lo siguen reafirmando como una de las mayores revelaciones del fútbol inglés.

El exjugador de Birmingham City arribó al Signal Iduna Park en la temporada 2020-21 con 17 años y, a diferencia de lo que muchos esperaban, no necesitó pasar por las inferiores del club para hacerse un lugar en el esquema de Edin Tercia. Ahora con Marco Rose en el banquillo, su crecimiento se ha mantenido en ascenso hasta el punto de convertirse en uno de los jugadores más importantes del equipo.

Como para confirmarlo, Jude Bellingham estableció un nuevo récord en la Champions League: con su tanto al Besiktas, el inglés se convirtió en el futbolista más joven en haber anotado dos goles de manera consecutiva en el torneo (18 años y 78 días), pues en la edición pasada también le había marcado al Manchester City en el partido de vuelta por los cuartos de final. Aquel registró antes le pertenecía a Kylian Mbappé, quien lo consiguió con el AS Monaco en 2017 a los 18 años y 85 días.

Jude Bellingham fue elegido el mejor jugador del duelo entre el Borussia Dortmund y el Besiktas. (Foto: EFE)

La precocidad no es un límite

Jude Victor William Bellingham (Stourbridge, Inglaterra, Reino Unido, 29 de junio de 2003) se caracteriza por ser un mediocampista que puede cumplir múltiples funciones en el centro del campo. Cuando aún pertenecía al Birmingham City, comenzó su carrera jugando como falso extremo. Debido a su estilo de juego, su entrenador de aquel entonces, Josep Clotet, lo colocó en dicha posición para no limitar su talento y reducir las consecuencias que pudiesen producirse por los errores comunes de su juventud. Sin embargo, los 16 años y 38 días con los que debutó frente al Portsmouth por la Copa de la Liga no fueron un problema para él.

Tras sus primeros partidos en la Championship, su entrenador se deshizo en elogios hacia él. “Lo que he visto en Jude es que en cuantos más juegos ha participado, más difícil se ha vuelto para mí ver un techo en sus actuaciones”, dijo Clotet en declaraciones para ‘Sky Sports’. “Lo que me ha sorprendido mucho es lo fuerte que es mentalmente para hacer frente a todo esto. Nunca se deprime. Cada pequeño error es solo una oportunidad para que aprenda. Es tan impresionante”, añadió.

Al interpretar estas palabras de Pep Clotet, pareciera que estuviéramos hablando de Jude Bellingham como si se tratara de un futbolista con varios años de recorrido en la élite, pero no. La 2021-22 será su segunda temporada con el Borussia Dortmund y, de sostener su crecimiento como hasta ahora, estamos ante la presencia de un mediocampista con todas las condiciones para dominar su posición por mucho tiempo.

Jude Bellingham solo necesitó una temporada con el primer equipo del Birmingham City para pegar el salto a la Bundesliga. (Foto: Agencias)

La base que sustenta su temprana consolidación en un torneo tan duro como la Bundesliga, no solo se explica en la correcta formación futbolística que recibió en las inferiores del Birmingham City, sino también en todo lo que él le sumó a su etapa formativa desde afuera. Su madurez se puso de manifiesto desde el primer momento en el que se dio cuenta que tenía el talento suficiente como para tomarse el fútbol en serio. No solo se trataba de pegarle a la pelota durante los entrenamientos y esperar las indicaciones del entrenador antes del partido. Ser un futbolista profesional iba más allá, y él lo entendió rápidamente.

El sentido de pertenencia como pilar formativo

El hijo menor de Mark y Denise Bellingham se sumó al Birmingham City desde la categoría sub-8. Su ascenso se dio de manera progresiva a la par de otros doce jugadores, los cuales fueron los únicos que completaron las credenciales necesarias para sumarse al primer equipo. Asimismo, además de preocuparse en que cada uno cumpla los estándares para ser un jugador profesional, el club les dio todas las condiciones de preparación para que no se vieran tentados en marcharse fuera de Inglaterra por una propuesta económicamente más seductora.

Respecto a este punto, el gerente de la academia del Birmingham City, Kristjaan Speakman, declaró el año pasado que, aunque no puedan competir con algunos clubes de la Premier League, buscan forjar un sentido de pertenencia en los jugadores a través del compromiso con su formación. “Siempre lo centramos en eso. No estamos en una posición en la que podamos ofrecer las recompensas financieras de algunos de los grandes clubes de la Premier League. Pero lo que podemos hacer es tomar a ese niño que sueña con jugar en el equipo y ayudarlo ve ese sueño realidad. No hay muchas academias en todo el país que hayan podido hacer eso”, detalló el dirigente.

Josep Clotet fue el entrenador que más confió en el talento de Jude Bellingham durante su paso por el Birmingham. (Foto: Championship)

Bajo este contexto, Jude Bellingham desarrolló su talento sin ataduras y siendo siempre agradecido con las oportunidades que iba recibiendo en los 44 partidos que disputó con el Birmingham City antes de marcharse al Borussia Dortmund por una transacción tasada 25 millones de euros. Para los hinchas del conjunto azul era como si uno de ellos estuviera en el campo de juego cumpliendo un sueño de toda la vida. “Los fanáticos tienen uno propio en la cancha y creo que no hay nada mejor que ver a un jugador que se ha desarrollado completamente en tu club pasar al primer equipo. Y hacerlo bien es un plus, porque es muy fácil darles minutos a los jugadores jóvenes. Pero dárselos cuando estás seguro de que lo harán es diferente”, apuntó Clotet en 2020.

Mientras disputaba sus primeros minutos en la Championship, Jude Bellingham estudiaba en la Escuela Priory de Edgbaston. Cuando la culminó pasó a un programa especial para deportistas denominado BTEC, en el cual se inscribió en un curso Nivel A de sociología. A Jude le preocupaba que tanta exposición en tan poco tiempo lo desenfocara de sus prioridades, por lo que vio por conveniente tomar esa materia para entender cómo funciona el exterior y así lidiar con las presiones que caerían sobre él durante su carrera. Mark Sinclair, jefe de educación y cuidado de jugadores del Birmingham, lo describió como un “excelente modelo a seguir” para los demás jugadores del club.

Un paso hacia adelante

“Se podrá sacar al niño de Birmingham. Pero nunca podrán sacarle Birmingham a su interior”, escribió el club el día en que Jude Bellingham tuvo que partir a Alemania. Emocionado y nostálgico, el jugador estuvo más de media hora en el centro del St Andrew’s Stadium recordando todo lo que vivió desde que llegó a la institución con tan solo ocho años. A esto se refería Kristjaan Speakman cuando hablaba del sentido de pertenencia de los juveniles. Por eso mismo, no fue una exageración que retirasen la camiseta número ‘22’ del equipo en honor a su despedida. Si algún día decidiera volver para pasar sus últimos años como futbolista, solo él podrá usarla nuevamente.

Jude Bellingham se conmovió tras la emotiva despedida que le preparó el Birmingham City antes que se marche al Borussia Dortmund. (Foto: Birmingham / Twitter)

Contabilizando el último encuentro ante el Besiktas, Jude Bellingham ha disputado 53 partidos con el Borussia Dortmund en los que ha anotado seis goles. Las condiciones inestables por las que suele pasar el cuadro amarillo no han permitido que su juego se expanda al máximo, sin embargo, pese a todo ha sido capaz de ser influyente en una zona del campo donde puede desplegar todo su talento. Piensa rápido con pocos espacios y decide bien cuando la jugada requiere de una resolución rápida.

Aunque al principio fue ubicado en la misma línea que Axel Witsel –también junto a Mahmoud Dahoud y Julian Brandt–, poco a poco fue encontrando libertades en zonas más adelantadas, llegando a cumplir funciones de un mediapunta, enganche y hasta de falso extremo –como en sus primeros días en el Birmingham–. Asimismo, su desarrollo físico durante su primera temporada en la Bundesliga ha sido sorprendente, dándole así las herramientas para cumplir a cabalidad las labores defensivas del equipo, especialmente en las clásicas transiciones ataque-defensa que suelen padecer.

Sin importar su precocidad, Jude Bellingham fue considerado por Gareth Southgate para ser parte de la selección mayor de Inglaterra, en donde debutó con 17 años y 137 días en el triunfo por 3-0 sobre Irlanda del Norte en un amistoso. El seleccionador británico también lo convocó para la Eurocopa 2020, torneo donde ‘Los Tres Leones’ quedaron subcampeones y el mediocampista sumó 55 minutos en los tres partidos que disputó ingresando desde el banquillo.

De la misma forma en que lo detalló Josep Clotet después de su debut en el Birmingham City, cada minuto que vemos a Jude Bellingham con la camiseta del Borussia Dortmund nos permite avizorarle un futuro donde su techo máximo va de la mano con el éxito. “Es difícil decir hasta dónde llegará cuando se tiene un talento tan enorme a una edad tan joven”, declaró Pep cuando el chico fichó por el ‘BVB’. Más de un año después, dichas declaraciones no han perdido vigencia.

Tras disputar la Eurocopa 2020 con Inglaterra, Jude Bellingham ya sumó sus primeros minutos en las Eliminatorias Europeas para Qatar 2022. (Foto: Agencias)

