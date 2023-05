El Borussia Dortmund sufrió un duro golpe cuando tenía el pan en la puerta del horno. No logró vencer al Mainz, en la última jornada de la liga alemana (empate 2-2), y el Bayern Munich, con su victoria sobre el Colonia (2-1), se coronó nuevamente campeón de la Bundesliga por undécima vez consecutiva. El cuadro dirigido por Edin Terzic estuvo a punto de saborear el título. Sin lugar a dudas, el conjunto amarillo sintió la ausencia de Jude Bellingham. En medio de esta situación, el futbolista ha decidido dirigirse a la apasionada afición del BVB.

El deportista expresa que ha pasado algunos días reflexionando sobre los eventos que han ocurrido, y aún le resulta difícil creer la forma en que se desarrollaron. Desde su perspectiva personal, presenciar a sus compañeros en esa situación y no poder brindarles ayuda fue extremadamente devastador. Sin embargo, reconoce plenamente que sus colegas dieron su máximo esfuerzo.

“Me he tomado un tiempo para reflexionar. Todavía no puedo creer la manera en la que acontecieron los hechos. Personalmente, fue devastador tener que ver a mis compañeros y no poder ayudarles. Sé que lo dieron todo”, señala Jude, en la parte inicial de una publicación que ha hecho a través de sus redes sociales oficiales.

Posteriormente, ‘Belling-Boom’ agradece a sus seguidores, quienes, debido a los crecientes rumores que lo vinculan cada día más con el Real Madrid, interpretan su declaración como una posible despedida:“Muchas veces habéis marcado la diferencia con vuestro apoyo y espero que el club entre en una nueva era en la que esté más cerca de los títulos porque la afición se merece”.

Acabada la Bundesliga 2022-23, las estadísticas reflejan que ha sido una buena temporada para el mencionado. Jugó un total de 31 partidos y anotó 8 goles. Semejantes números lo ponen en la órbita de los grandes clubes. En los días venideros, se revelará definitivamente el futuro del jugador, con todas las señales apuntando hacia su traslado a Madrid a cambio de una suma cercana a los 100 millones de euros.

