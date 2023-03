Clasificados en Champions League y líderes en Bundesliga, Bayern Múnich parece ser un equipo sin problemas en la temporada, pero sucede todo lo contrario. Julian Nagelsmann declaró públicamente que no está cómodo con su vestuario y alegó la existencia de un ‘topo’ entre los jugadores ya que el diario Bild publicó un informe detallado de los planes tácticos en el equipo.

“Los topos son una especie protegida. Cuando conduces por la campiña bávara ves cada cierto tiempo 80.000 toperas, y no está permitido quitarlas. La búsqueda del topo es, por tanto, muy complicada. Estoy molesto. Le doy muchas vueltas porque pienso en lo que pretende la persona que lo pasa”, dijo el DT.

“¿Qué esperan? Siempre intento averiguar cuál es el motivo y no consigo averiguarlo. No creo que la editorial Springer (BILD) pague 500.000 euros por una información así. No creo que pueda ser un tema monetario”, reflexionó con una notoria molestia ante la situación.

Esta realidad no es nada nuevo para Bayern Múnich ya que los medios han publicado algunas ‘exclusivas’ del club que genera mayor interés a nivel nacional. Carlo Ancelotti, Niko Kovac y el propio Guardiola también llegaron a quejarse públicamente de lo mismo y, ahora, parece haber llegado el turno de Nagelsmann.





Mensaje claro para el equipo

Nagelsmann emprenderá la búsqueda de este protagonista de filtrar la información y fue claro al momento de señalar en cómo afecta esta situación al club ‘bávaro’ en sus pretensiones por quedarse con el trofeo de la Bundesliga y también la Champions League.

“Para mí es importante poder mirarme en el espejo por la noche y ver que he tratado bien a mis jugadores y a mis compañeros”, matizó el actual técnico de los bávaros.

“Con suerte, la persona no podrá mirarse tan bien en el espejo porque no es correcto. Son cosas en las que pienso desde hace años. ¿Cómo construyo mis ideas, cómo intento preparar a los jugadores? Por supuesto, no facilita necesariamente la vida a los jugadores. Eran tres o cuatro fotogramas congelados, así que es más fácil para un adversario analizar y captar algunas cosas”, argumentó.





