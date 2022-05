El delantero internacional alemán Karim Adeyemi, jugador del Salzburgo austríaco, militará las próximas cinco temporadas en el Borussia Dortmund, tras comprometerse este martes de manera oficial con el conjunto germano hasta el año 2027. Apenas unas horas después de anunciarse el principio de acuerdo alcanzado con el Manchester City para el traspaso del noruego Erling Haaland, el Dortmund desveló el recambio del atacante nórdico.

“Karim es un joven de gran talento que se adaptará a nuestro juego ofensivo gracias a su capacidad de remate y extrema velocidad”, señaló el director deportivo del Borussia Dortmund, Michael Zorc en declaraciones al canal oficial del club de la cuenca del Ruhr.

Adeyemi, de tan sólo 20 años, es el máximo goleador de la Liga austríaca con un total de 19 tantos a los que sumar los tres goles que el internacional alemán logró en los ocho encuentros que ha disputado en la presente edición de la UEFA Champions League.

“De pequeño me fascinaba el fútbol del Dortmund, por eso, cuando me enteré de su interés decidí rápidamente que me gustaría. He firmado también conscientemente un contrato largo porque estoy convencido de que seremos un equipo que con el apoyo la fantástica podrá ganar títulos a medio plazo”, aseguró Adeyemi.

Cabe recordar que durante los últimos meses, Adeyemi sonó en grandes clubes europeos como Real Madrid, Barcelona y Liverpool. Sin embargo, como pasó en su día con Haaland, el Dortmund aprovechó las buenas relaciones que tiene con el Salzburgo y terminó llevándose al joven atacante.

La llegada de Karim Adeyemi se suma a las ya confirmadas de los centrales Niklas Süle, procedente del Bayern Múnich, y Nico Schlotterbeck, que recalará en el Borussia Dortmund tras militar la última campaña en el Friburgo. En el BVB empiezan a dejar a Haaland en el pasado.





