Lionel Messi ganó el Balón de Oro, el séptimo de su carrera, desatando una ola de elogios y críticas en todo el mundo. De lado de los cuestionamientos se encuentra nada menos que una leyenda del fútbol alemán: Lothar Matthaüs. El Balón de Oro en 1990 se mostró en desacuerdo con el premio de la edición 2021 para el delantero argentino del PSG en detrimento del polaco Robert Lewandowski. “Honestamente, no entiendo nada”, declaró el exdefensor teutón apenas vio al rosarino recibir el premio de France Football de manos de su gran amigo Luis Suárez.

“Con todo el respeto que debo a Messi y a los otros grandes futbolistas nominados, ninguno de ellos tenía tantos méritos como Lewandowski”, declaró poco después del anuncio del ganador del premio el campeón del mundo en 1990, actualmente comentarista estrella del canal Sky Alemania.

El Bayern Munich, que esperaba ver a su goleador finalmente coronado como mejor futbolista del año, reaccionó con deportividad, aunque apoyando a su jugador: “Para nosotros, tu has sido el mejor”, tuiteó el club germano en un mensaje al polaco.

Oliver Kahn, presidente del directorio del club, estimó por su parte que “Lewandowski habría merecido tanto el Balón de Oro como su trofeo al mejor goleador, por su gran rendimiento al máximo nivel desde hace años. No obstante, ¡felicidades a Lionel Messi!”.

“Incluso sin Balón de Oro, ‘Lewy’ está desde hace tiempo en el Olimpo de los grandes del fútbol”, añadió Kahn, que pronosticó que el goleador “será candidato (al Balón de Oro) en los próximos años”.

Lothar Matthaus criticó el Balón de Oro para Messi.

Kroos se unió al cargamontón

Toni Kroos, a través de su podcast, ha opinado que el anhelado premio debió ser para su compañero del Real Madrid, Karim Benzema. El volante del Real Madrid ni siquiera incluyó a Messi en su propio podio, en el que sí entraron Robert Lewandowski y Jorginho.

“En primer lugar, debo decir que no me interesan en absoluto los premios individuales. Pero si los hay, entonces deberían ser justos. En mi opinión, no es el caso en absoluto esta vez. Benzema debería haber sido el número 1 si realmente se estuviera buscando al mejor jugador individual del año pasado, porque veo de cerca lo excepcional que es”, dijo Kroos en ‘Einfach mal luppen’.

“No hay duda de que Messi está al lado de Cristiano Ronaldo en lo que respecta al jugador de esta década y tiene cualidades que otros nunca tendrán. Lo que falla en la elección del Balón de Oro es sobre todo el primer puesto”, agregó el crack alemán.





