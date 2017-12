Muchos hinchas del Barcelona recuerdan con agrado el paso de Louis van Gaal como director técnico. El holandés, durante su paso por el cuadro catalán, se llevó la Copa del Rey, Liga y Supercopa de España. No entrena desde su marcha del Manchester United, pero en Europa este jueves se habla de él por las duras palabras hacia Borussia Dortmund .

En entrevista con la cadena FOX Sports, Louis van Gaal fue consultado si tuvo hace poco la chance de dirigir al elenco alemán. Sus palabras no han gustado para nada a los aficionados del club teutón y trajo polémica.

"Creo que Borussia Dortmund no se compara con Bayern Munich. Hoy como DT no se tiene mucho tiempo, por lo que no puedo transformar lo suficiente a un equipo pequeño para que se convierta en grande", dijo Van Gaal.

El Dortmund marcha en el sexto puesto de la Bundesliga. (Foto: Getty Images)

Asimismo, en la conversación reveló que pudo haber entrenado a un club de ese país en esta temporada. "Me llegó una oferta del Bayer Leverkusen. Es un club con muchos jóvenes que se adapta a lo que busco", indicó. No obstante, no dio el motivo del por qué declinó en aceptarla.

Como se recuerda, el último club de Louis van Gaal como entrenador fue el United en la campaña 2015-16. Solo se llevó la FA Cup con el buzo de los 'Red Devils' y decidió retirarse en enero de esta año por la muerte de su yerno y hermana menor.