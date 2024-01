El 2024 comienza con un profundo luto, ya que la leyenda del fútbol alemán y del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, quien fue galardonado en dos ocasiones con el Balón de Oro, ha fallecido a la edad de 78 años. El icónico jugador y estrella mundial murió, el domingo 7 de enero, después de experimentar una serie de problemas de salud que se habían agravado en los últimos meses, según informaron fuentes familiares a la agencia DPA.

Franz Beckenbauer nació el 11 de septiembre de 1945 en Múnich. Ganó reconocimiento por su destreza como defensor y su excepcional visión táctica. Es considerado por muchos como el mejor jugador en su posición en toda la historia del fútbol, lo que le permitió lograr esos Balones de Oro (1972 y 1976) y convertirse en el primer zaguero en alcanzar este logro.

Además, pertenece a un grupo exclusivo de tres deportistas que han logrado el título en un Mundial tanto como futbolista como director técnico —lo hizo en 1974 y como DT en 1990— junto al brasileño Mário Zagallo —en 1958 y 1862, y en 1970, como entrenador— y el francés Didier Deschamps, en 1998 y como estratega en 2018.

Su destacada trayectoria abarca desde el período de apogeo del Bayern Múnich en los años 70 hasta su retiro en el New York Cosmos en 1983. Últimamente, sus apariciones públicas fueron disminuyendo, hasta que este lunes sus seres queridos informaron que Beckenbauer “falleció pacíficamente mientras dormía ayer domingo, rodeado de su familia”.





¿De qué murió Franz Beckenbauer?

Franz Beckenbauer falleció por causas naturales tras enfrentar diversos problemas de salud. A lo largo de los últimos años, el ‘Kaiser’ experimentó una serie de dolencias que impactaron su condición de forma gradual. Ha confrontado dos intervenciones quirúrgicas cardíacas y una operación de cadera complicada.

Además, en 2019 perdió la visión en su ojo derecho. Desde abril del año pasado, su deterioro físico y cognitivo se agravó de manera significativa. En esa línea, el hermano de Franz, Walter Beckenbauer, había advertido sobre la frágil salud del exdefensor, en un documental que se emitió en la televisión local recientemente.

“Si dijera que está bien, estaría mintiendo, y no me gusta mentir. No se siente bien”, manifestó el familiar. La presencia mediática del antiguo deportista bávaro se había reducido al mínimo en los últimos tiempos, al punto de que no fue posible entrevistarlo para el mencionado documental.

Franz Beckenbauer, dos balones de oro y más: qué premios individuales obtuvo

La lista de distinciones individuales de Franz Beckenbauer es notablemente larga. Formó parte del equipo ideal de la Bundesliga de manera continua desde 1966 hasta 1977. Además, recibió el título de Futbolista Alemán del Año en los años 1966, 1978, 1974 y 1976. En 1966, también fue nombrado el Mejor Jugador Joven de la Copa del Mundo, ganó la Bota de Bronce en ese torneo y se hizo con su primer Balón de Oro.

En 1967, 1969, 1971, 1972 y 1974, fue seleccionado como el mejor defensor de la Bundesliga. Además, fue parte del once ideal de la Eurocopa. En 1974, obtuvo el Balón de Plata en la Copa del Mundo. Posteriormente, en 1976, obtuvo su segundo Balón de Oro. En 1990, fue reconocido como el segundo mejor jugador europeo por la IFFHS en el período de 1956-1990. En 1999, fue incluido en la lista de los 100 mejores futbolistas de todos los tiempos.

En 2004, recibió el premio al Jugador del Siglo de la FIFA. Ese mismo año, ocupó el tercer lugar en la clasificación de la IFFHS como el tercer mejor futbolista del mundo del siglo XX. En 2007, la IFFHS lo distinguió como el “Genio Universal del Fútbol Mundial”. En 2018, el Bayern Munich lo incluyó en su once histórico, y en 2021, la IFFHS también lo incorporó en su once histórico mundial.

Palmarés de Franz Beckenbauer

A lo largo de su carrera, Franz Beckenbauer ha acumulado un total de 21 títulos como futbolista y 3 como entrenador. Como jugador, destacan 6 títulos de Bundesliga, 3 Copas de Europa, 4 Copas de Alemania, 3 Ligas de Estados Unidos, 1 Copa Intercontinental, 1 Recopa de Europa, 1 Eurocopa y 2 Copas del Mundo. Además, como entrenador, obtuvo 1 Copa de la UEFA y 1 título de Bundesliga.

Franz Beckenbauer, líder de la selección de Alemania campeona de mundo en 1974. (Foto: EPC)





