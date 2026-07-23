Desde La Bombonera, este jueves 23 de julio se llevará a cabo el partido entre Boca vs. O’Higgins EN VIVO y EN DIRECTO, por la ida de los play-offs de la Copa Sudamericana 2026. ¿Cuáles son los horarios de este evento según el país donde se verá? En Perú, Colombia y Ecuador, el partido arrancará a las 5:30 p.m.; en México comenzará a las 4:30 p.m.; en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7:30 p.m.; y en España a las 12:30 a.m. del viernes. Los canales de transmisión también variarán según el país. En gran parte de Sudamérica se podrá ver por ESPN (Disney Plus Premium) y DSports (DIRECTV y DGO), mientras que en Brasil estará disponible mediante Paramount+. Ojo, Pelota Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir el partido entre Boca vs. O’Higgins a través de ESPN para los operadores de televisión por cable. Además, estará disponible por DSports para los suscriptores de DIRECTV y mediante la plataforma DGO. Los usuarios de Disney Plus Premium también podrán disfrutar del encuentro vía streaming.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Argentina?

En Argentina, el encuentro podrá verse por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión por suscripción. También estará disponible mediante las plataformas Disney Plus Premium y DGO.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Colombia?

Los aficionados colombianos podrán seguir el compromiso a través de ESPN. Asimismo, estará disponible por DSports mediante DIRECTV y la plataforma DGO para verlo por internet.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Ecuador?

En Ecuador, la transmisión del partido estará a cargo de ESPN. Además, los usuarios de DIRECTV podrán verlo por DSports y mediante la plataforma de streaming DGO.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Paraguay?

Los hinchas paraguayos podrán seguir el encuentro por ESPN y DSports para quienes cuenten con televisión de paga. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium y DGO.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en España?

En territorio español, el partido podrá verse a través de Movistar Plus+, dependiendo de la programación vigente, además de otras plataformas que cuenten con los derechos de transmisión de la Copa Sudamericana.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en México?

Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro por ESPN. Asimismo, estará disponible mediante Disney Plus Premium para quienes prefieran verlo por internet.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Chile?

En Chile, el compromiso podrá verse por ESPN. Además, DSports y DGO ofrecerán la transmisión para los usuarios de DIRECTV.

¿Cómo ver Boca vs. O’Higgins en Venezuela?

Los aficionados venezolanos podrán seguir el partido mediante ESPN y DSports a través de DIRECTV. Asimismo, las plataformas Disney Plus Premium y DGO permitirán acceder a la transmisión en vivo desde computadoras, celulares, tablets y Smart TV.

Boca vs O´higgins se enfrentan por la Copa Sudamericana. (Video: Boca Juniors)