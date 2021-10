Erling Haaland tiene contrato con el Borussia Dortmund hasta mediados de 2024. Sin embargo, el delantero noruego no piensa jugar en Signal Iduna Park más allá de la temporada 2021-22. Está empecinado en cambiar de club, la directiva ‘borusser’ lo sabe muy bien, razón por la que decidió hacerle llegar una oferta en la que le duplicaba el sueldo, pasando de 8 a 15 millones de euros netos por temporada. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo hará cambiar de opinión al nórdico. Él solo piensa en ponerse la camiseta de un equipo más grande en la próxima campaña.

Según el diario AS, Haaland dejó en claro al Borussia Dortmund que su decisión de cambiar de equipo a final de temporada no está condicionada por el dinero. Con solo 21 años de edad, no es algo que le preocupe. Y qué mejor prueba que rechazar rotundamente la propuesta del ‘Vendaval’.

El Dortmund espera retener al menos un año más a Haaland, aunque los directivos ya saben que su representante, el italiano Mino Raiola, ya se ha reunido con grandes clubes de Europa para hablar de la situación. Uno de ellos ha sido el Real Madrid, meses atrás.

De hecho, Hans-Joachim Watzke, director general de la institución alemana, aseguró que en algún momento de su carrera Haaland terminará jugando en un gran club como el Real Madrid. Sin embargo, por la cabeza de los ‘borussers’ no pasa la idea de venderlo al final de 2021-22.

Para el Dortmund, Erling Haaland es la piedra angular del futuro deportivo. Su presencia en la plantilla no solo asegura goles en todas las competencias, también es un importante atractivo para la afición. Con el noruego, el BVB puede sentirse confiado en que tendrá más de 80 mil hinchas por partido como local.

Cabe recordar que además del Real Madrid, Erling Braut Haaland ha sonado en los últimos meses como objetivo del Chelsea y Bayern Munich, dos clubes que están dispuestos a darlo todo para asegurarse los servicios de uno de los mejores jugadores de la Tierra.





