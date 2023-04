Este jueves se confirmó la sanción del Bayern Múnich a Sadio Mané, luego de que este agrediera a Leroy Sané en los camerinos luego de la derrota ante el Manchester City por los cuartos de final de la Champions League (2-0). Esta gresca entre ambos futbolistas no solo confirma el tenso clima que se vive en el club bávaro, sino también una situación que vuelve a repetirse una vez más en el fútbol alemán: el racismo.

Según la información que ha dado a conocer Pape Mahmoud Gueye, primo del senegalés y periodista de los medios franceses Brut FR y Taggat, el alemán le habría dicho “negro de mier...” a su compañero. Este insulto habría enervado los ánimos del exLiverpool y a partir de ahí llegaron los golpes de por medio.

El Bayern Múnich habría tomado conocimiento de este incidente antes de emitir una decisión respecto al futuro de Mané, por lo que solo se perderá el partido de este fin de semana frente al Hoffenheim, según se puede leer en el comunicado donde anuncian la sanción. Asimismo, le impondrán una multa económica.

Mahmoud Gueye añade que esta situación no pondría en peligro la continuidad de su primo en la institución muniqués, a la que recién llegó esta temporada proveniente del Liverpool. Por otro lado, el mismo delantero de 31 años se habría disculpado con sus compañeros tras lo sucedido, según Sport1.

Con esto, Thomas Tuchel no podrá contar con el africano para enfrentar al Hoffenheim este sábado 15 de abril desde las 8:30 a.m., por la jornada 28 de la Bundesliga. Hasta el momento el propio Mané no se ha manifestado públicamente al respecto, pero seguramente no lo hará luego de la sanción que ha recibido.

¿Cómo va la temporada del Bayern Múnich?

Eliminados de la Copa de Alemania, cerca de vivir el mismo desenlace en la Champions League y líderes en la Bundesliga con solo dos puntos de ventaja sobre el Borussia Dortmund. Así está el presente del Bayern Múnich y podría ser peor. La salida inesperada de Julian Nagelsmann y la llegada de Thomas Tuchel en su lugar no ha cesado la marea que sigue moviendo las aguas en el Allianz Arena. Por ello, será clave para el cuadro de Baviera que puedan conseguir el milagro en casa y seguir su camino en la ‘Orejona’. Con este panorama parece imposible, pero esto es fútbol y todo puede suceder.





