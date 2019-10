Tomó su decisión: Joachim Low sienta a Ter Stegen y reafirma a Neuer como arquero titular de Alemania

► Sería un 'bombazo': Barcelona piensa en Marcelo Gallardo como su próximo DT en reemplazo de Valverde



No dio pie a más a dudas. Manuel Neuer seguirá siendo el portero titular de la selección de Alemania , según señaló este viernes el técnico teutón Joachim Low , poniendo fin al culebrón que abrió Marc-André ter Stegen al reclamar más minutos con la 'Mannschaft', consciente de que su gran momento en el Barcelona ameritaba también un reconocimiento de parte de su país.



La cuestión de la portería alemana se ha convertido en un psicodrama, desde que Ter Stegen, de 27 años, admitiese que había sido "un duro golpe" no haber disputado un solo minuto en los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa-2020 que Alemania disputó en septiembre, uno de ellos la dura derrota 4-2 frente a Holanda.



Las quejas de Ter Stegen no sentaron nada bien a Neuer, que dejó entrever que el conjunto 'Azulgrana' no miraba por el bien de la selección. "No creo que Manu (Neuer) deba expresarse sobre mis propios sentimientos y juzgarlos. Sus declaraciones son inoportunas", respondió el ex del Borussia Mönchengladbach en su momento, iniciando así una 'guerra' por la portería.



Sin embargo, Löw cortó el debate este viernes en un comunicado, con motivo de la lista para los partidos ante Argentina y Estonia. "Neuer es nuestro capitán y nuestro número 1 en este momento, con la Eurocopa en el horizonte, si no hay imprevistos", señaló el técnico. Por lo que dio por sentado que el '1' del Bayern Munich seguirá siendo imprescindible en Alemania.



Low planteó una solución a la 'guerra' Ter Stegen-Neuer

Asimismo, el seleccionador alemán Joachim Löw, confirmó además que colocará a Ter Stegen ante la portería para el partido contra Argentina del próximo miércoles, mientras que a Manuel Neuer le reserva el siguiente encuentro, frente a Estonia. Como se recordará, el duelo por la titularidad en la selección entre los dos guardametas persiste desde hace semanas, con cruce de declaraciones en los medios entre ambos.



En la cuestión se han barajado además argumentos de los partidarios de un recambio generacional a favor de Ter Stegen, en las filas del Barcelona, o de la veteranía y el mayor arraigo en el fútbol alemán, para Neuer, en las del poderoso Bayern Múnich.



Löw ha repartido ahora los honores, de manera que a Ter Stegen le corresponde defender la portería en el amistoso contra Argentina del próximo miércoles, en Dortmund, mientras que Neuer lo hará en el partido de clasificación para la Eurocopa contra Estonia, cuatro días después, en Tallín.



