Enojo y frustración se desbordaron de la boca de Thomas Müller, después de que el Bayern de Múnich fuera eliminado en el minuto 96 por Saarbrücken, equipo de Tercera División en la Copa alemana. Los bávaros comenzaron con ventaja tempranera, lo que parecía un resultado garantizado para los fanáticos, pero el fútbol es como un subibaja, puedes estar en lo más alto y, en cuestión de segundos, en un declive constante. Finalmente, el Bayern perdió 2-1 y quedó eliminado de la competición, lo que llevó a que el alemán explotara con sus compañeros y lanzara frases muy contundentes.

El inicio de un decible: el equipo alemán sigue sin encontrar su mejor forma en la Bundesliga, y para empeorar las cosas, este miércoles pasado sufrió una eliminación en la Copa a manos del Saarbrücken, un equipo de Tercera División. Un gol de Graus en el minuto 96 selló la remontada del modesto conjunto (2-1). Müller abrió el marcador en el minuto 16 con un potente disparo desde fuera del área, que encontró su camino junto al palo derecho; el portero no pudo desviar el balón.

Con la ventaja a su favor en los primeros quince minutos, todo parecía indicar que el equipo bávaro controlaría el partido sin dificultades. Sin embargo, en el tiempo añadido del primer tiempo, una mala salida desde la defensa del Bayern fue aprovechada por el Saarbrücken, que igualó gracias al gol de Patrick Sontheimer, quien apenas tuvo que tocar el balón dentro del área.

El gol desencadenó una explosión de alegría en la audiencia local que llenó el Ludwigsparkstadion, con aproximadamente 17 mil espectadores presentes. Los jugadores del Bayern se quedaron atónitos ante el sorprendente logro del equipo que ocupa el 15° lugar en la Tercera División alemana. Sin embargo, esto no sería el único giro de los acontecimientos; en realidad, solo marcó el inicio del anunciado declive.

En la segunda mitad, el Bayern buscó la victoria, pero se encontró con una defensa sólida por parte de su rival y una destacada actuación del portero Tim Schreiber, lo que permitió al equipo de menor categoría mantener el empate. Este empate ya era todo un logro si se considera la gran disparidad en la calidad de ambos equipos.

El portero local frustró los intentos de anotación de Leroy Sané, Kingsley Coman y del propio Müller. Parecía que el partido iba a terminar en empate, pero fue en ese momento cuando la tragedia alcanzó su punto máximo. En el sexto minuto del tiempo añadido, un desborde por la banda derecha culminó con un centro y fue Marcel Gaus quien remató con fuerza, dejando inútil el intento de Manuel Neuer por evitar el gol. El resultado final: Saarbrücken 2-1Bayern de Múnich.

Es importante destacar que la derrota frente al Saarbrücken representa la primera ocasión en este siglo en la que el equipo sufre una derrota ante un equipo de categoría inferior. La última vez que esto ocurrió fue durante la temporada 2000/2001, cuando el Magdeburg, que actualmente compite en la Segunda División, eliminó al equipo de Múnich en la misma fase de la competición en la que hoy han quedado eliminados. No obstante, en esa temporada, el equipo logró recuperarse de ese revés al ganar la Liga de Campeones en una tanda de penaltis frente al Valencia.





Thomas Müller arremete contra sus compañeros del Bayern

A pesar de la impresionante victoria por 8-0 sobre el Darmstadt el sábado, el Bayern Múnich se encuentra en la segunda posición de la actual Bundesliga con 23 puntos, dos menos que el líder, el Bayern Leverkusen. Después de nueve jornadas, ambos equipos permanecen invictos, pero el Bayern tiene una victoria menos que su rival. El más afectado por este resultado fue el jugador alemán Thomas Müller, quien expresó su frustración de manera vehemente, lanzando comentarios que probablemente hayan tenido un impacto en el vestuario.

“Las críticas son absolutamente comprensibles por parte de los aficionados. No se trata necesariamente del juego o del resultado. Lo que no es posible en absoluto es que sólo tres o cuatro jugadores sepan respetar el apoyo. Vinieron aquí no sé cuántos kilómetros durante la semana. Lo más importante es entender cómo devolver algo. Por supuesto que no funciona de esa manera”, comentó el delantero alemán.

Y añadió que “hay que felicitar al Saarbrücken por la pelea. Simplemente no fuimos inteligentes y desaprovechamos muchas oportunidades antes del contraataque para poner el 2-1. Deberían estar contentos, pero si el Bayern pierde en Saarbrücken es porque habremos hecho muchas cosas mal”, aseveró el 25 bávaro, uno de los más veteranos del vestuario.

Pero eso no fue todo, luego del encuentro vía redes sociales, pidió disculpa a los hinchas de Bayern: “Una derrota dura para nosotros. De momento es difícil asimilarlo y concentrarse en el sábado. Me gustaría pedir disculpas a nuestros aficionados por el comportamiento del equipo después del partido. Deberíamos permanecer juntos y mostrar algo de respeto por ti”, comentó Müller en una historia de Instagram.

Cuando parecía que ya se había expresado todo, el director deportivo del Bayern también se sumó a las críticas y describió el desempeño de su equipo como “inaceptable”. Además, enfatizó que jugaron “sin determinación, sin velocidad y sin agresividad”, destacando que de esta manera no se puede competir contra ningún rival.

En la siguiente jornada de la Bundesliga, el Bayern Múnich se desplazará para enfrentar al Borussia Dortmund, el sábado a partir de las 12:30 (hora de Perú). Es relevante mencionar que en la Liga de Campeones, el equipo bávaro ha ganado sus tres primeros encuentros, ocupando el primer puesto en el Grupo A y acercándose a la clasificación para los octavos de final.





