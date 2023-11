El pasado lunes, en París, Lionel Messi vivió un momento inolvidable al recibir su histórico octavo Balón de Oro, un premio que había eludido sus manos desde el año 2021. La ceremonia, organizada por la revista ‘France Football’ en el majestuoso Teatro del Châtelet, no solo celebró los logros del astro argentino, sino que también reavivó las especulaciones sobre su futuro. En un emotivo discurso tras recibir el codiciado galardón, el ‘10′ no perdió la oportunidad de expresar su fuerte vínculo con el FC Barcelona, el club en el que dejó una huella imborrable durante más de dos décadas.

“Tuve la suerte de estar en el mejor equipo del mundo”, afirmó el argentino, recordando sus años dorados en el Camp Nou. Además, Messi destacó su deseo de retirarse de una manera memorable en Barcelona ante la afición culé, un deseo que podría estar en proceso de concretarse en una colaboración entre el Barcelona y su actual equipo, el Inter Miami.

Las declaraciones de Messi no se detuvieron allí. En una conversación con Mundo Deportivo, el jugador expresó su deseo de regresar a Barcelona y establecer su vida en la Ciudad Condal. “¿Volver a Barcelona? Sí, quiero vivir allí. El Barça siempre me ayudó y yo a ellos, me gustaría colaborar de alguna manera. Ahora no miro más allá, soy jugador de fútbol y quiero seguir jugando”.

Estas declaraciones han desatado una nueva ola de especulaciones sobre cómo podría ser el regreso de Messi a Barcelona si no es como jugador o entrenador. Una de las opciones que ha cobrado fuerza es que el astro argentino podría asumir el rol de director deportivo del club.

'Lobo' Carrasco, panelista del programa El Chiringuito y exfutbolista del Barça, ha mencionado esta posibilidad, y no sería sorprendente que el cuadro azulgrana esté considerando seriamente la idea de tener a Messi en una posición de liderazgo dentro de la organización.





Messi dejó entrever la posibilidad





En una entrevista previa con Migue Granados para el canal de YouTube OLGA, Messi insinuó su interés en desempeñar el papel de director deportivo después de su retiro. Al respecto, afirmó: “Me gusta todo lo que está relacionado con el fútbol, estar con los jóvenes, enseñar”.

Si bien la idea de Messi como director deportivo suena emocionante para los seguidores del Barcelona, aún no se ha concretado ningún acuerdo oficial. El Barcelona, bajo la presidencia de Joan Laporta, podría estar analizando diversas posibilidades para asegurarse de que la leyenda argentina continúe siendo parte integral de la familia culé.

Otra opción que se ha mencionado en el pasado es la posibilidad de que Messi asuma un papel en la selección argentina como director técnico. Sin embargo, el propio Messi ha expresado anteriormente que no se ve a sí mismo en un rol de entrenador. Aunque su conocimiento y experiencia en el fútbol son innegables, es poco probable que el ‘10′ asuma este papel en el corto plazo.





