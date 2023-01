Su nombre es Youssoufa Moukoko, juega de delantero en el Borussia Dortmund y es considerado como la ‘perla’ del fútbol alemán. Hoy mismo, se encuentra en boca de todos no solo porque ha sido vinculado en las últimas semanas con la agenda de fichajes del FC Barcelona y Chelsea, también porque la edad que dice tener no sería la real. Al menos, es lo que asegura este viernes la prensa de Alemania e Inglaterra, que afirman contar con pruebas contundentes de que el joven atacante no tiene 18 años, sino 22. La revelación de los medios ya es todo un escándalo en el fútbol de Europa.

Según el inglés Daily Mail, Youssoufa Moukoko tendría 22 años (y habría nacido en el año 2000 bajo el nombre de Youssouffa Mohamadou) y no 18. Y otro medio alemán como Bild ha apuntado que no está claro que sea auténtico el certificado de nacimiento que se aporta del jugador del Dortmund para decir que es del año 2000.

Las citadas fuentes vienen a recordar que no se trata de la primera vez que se duda de la edad real de Moukoko. Y es que en 2017, en medio de la ‘explosión’ del joven jugador, Ingo Preuss, técnico del sub-23 del equipo de Dortmund, puso en tela de juicio los años que decía tener el alemán.

“Imagino que la edad de Youssoufa es estimada. Tal vez sea uno o dos años mayor, pero lo que sí es cierto es que no tiene 17 años”, afirmó en una entrevista. Por aquél entonces las voces más críticas solicitaron que Moukoko se hiciera las pertinentes para confirmar su edad.

Y fue en ese mismo 2017 la Federación Alemana negó categóricamente que su documentación tuviera algún problema. “No hay duda sobre la exactitud de la edad del jugador. En este asunto, la DFB se basa en los detalles del club de origen del jugador”.

Esta polémica podría ir más allá, ya que esta filtración podría ser un tipo de venganza de los padres adoptivos a Moukoko. Ya que se supo en octubre de 2022, AS aseguró que la relación entre el jugador y sus progenitores estaba rota.





