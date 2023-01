Las lesiones son parte del día a día de los jugadores, pero algunas pueden resultar más perjudiciales que otras. Este es el caso de Donny Van de Beek quien se perderá el resto de la temporada con Manchester United en la Premier League. La noticia fue confirmada por el director técnico del club, Erik Ten Hag, quien lamentó lo sucedido deseándole una pronta recuperación a su dirigido en Mánchester, como también en el Ajax de Países Bajos.

El ex jugador del Ajax tuvo un duro golpe en la rodilla cuando disputaba el partido frente a Bournemouth, que quedó en derrota. Por esta razón, tras rigurosas pruebas, en conferencia de prensa, el DT apuntó que no jugará hasta el curso de 2023/2024. No obstante, no dio a conocer de qué lesión, en concreto, se trata.

La foto muestra el preciso momento en el que Marcos Senesi interceptó la jugada y se puede ver cómo se dobló la pierna del futbolista neerlandés, evidenciando que no será un periodo corto de recuperación. De acuerdo a Ten Hag, esto pudo haber sido peor porque no se llegó a dañar el ligamento cruzado anterior.

“Creo que son buenas noticias. Por supuesto, lo malo es que está fuera para lo que queda de temporada, pero la buena noticia es que, a largo plazo, su rodilla estará bien y lista de nuevo para jugar a los niveles más altos y estará listo para el inicio de la pretemporada (la 23-24)”, conjugó el estratega.

Van de Beek quedó lesionado tras entrada de Marcos Senesi.





Van de Beek no pudo despegar su carrera

Donny Van de Beek llegó en el verano del año 2020 a Manchester United, procedente de Ajax por la suma de 40 millones. En el equipo de Países Bajos logró picos altos de rendimiento que lo llevaron a arribar en la Premier League. Sin embargo, no se pudo asentar de la mejor manera hasta la fecha.

Tras una primera temporada insípida, el futbolista salió cedido al Everton, en donde tampoco gozó de muchas oportunidades. Este curso ha jugado diez partidos con el United, en los que ha sido titular en tres ocasiones. Queda claro que su futuro no se encuentra en Old Trafford.





