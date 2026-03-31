Argentina vs. Zambia se enfrentan en La Bombonera. (Foto: Getty Images)
Argentina vs. Zambia se enfrentan en La Bombonera. (Foto: Getty Images)

se miden en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al . ¿En qué canales se verá la transmisión del partido? TyC Sports tiene los derechos de transmisión para todo el pueblo argentino, disponible en cableoperadoras como DIRECTV; asimismo, podrás buscarlo mediante Telefe. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 6:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile).

Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)
Previa Argentina vs. Zambia. (Video: D Sports)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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