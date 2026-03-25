Argentina vs. Mauritania jugarán este viernes 27 de marzo, en el duelo válido por la fecha FIFA. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en La Bombonera, donde los argentinos buscarán seguir afianzando al equipo, de la mano de Lionel Scaloni, en sus últimos duelos de despedida ante su gente antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Con la cancelación de la Finalissima ante España, la Selección de Argentina finalmente tendrá la posibilidad de despedirse ante su público en los últimos amistosos que la ‘Scaloneta’ disputará antes del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Las citas serán en la Bombonera, el 27 y 31 de Marzo ante Mauritania y Zambia, respectivamente.

A la extensa lista de enfrentamientos exóticos que protagonizó la ‘Albiceleste’ en los últimos años se le sumaron dos nuevos rivales. Aunque se trata de dos selecciones alejadas de las grandes competencias internacionales, ya que nunca jugaron una Copa del Mundo y aparecen 115° y 91° respectivamente en el ranking FIFA, ambos cruces tienen un condimento especial: serán los últimos en suelo argentino de cara al Mundial.

Argentina disputó un total de 24 partidos frente a selecciones africanas, siendo Nigeria el rival más frecuente, con quien compartió nueve enfrentamientos a lo largo de la historia. El resto de los cruces se distribuyen entre Marruecos (3 partidos), Costa de Marfil, Sudáfrica, Angola y Camerún (2), y un encuentro ante Egipto, Túnez, Libia y Argelia. Con Lionel Messi a la cabeza, buscarán extender esa racha.

Por su parte, Mauritania arriba a Buenos Aires como un equipo que busca ganar roce internacional frente a las potencias mundiales. El conjunto africano, dirigido por Aritz López Garai, ha mostrado una cara competitiva en las eliminatorias de su continente, destacando por un orden táctico que le permitió sacar empates valiosos ante selecciones como Túnez y Sudán a finales del año pasado.

La gran figura del equipo mauritano es Aboubakary Koita, delantero del AEK Atenas de Grecia y con pasado en Sint-Truiden de Bélgica, quien destaca por su potencia física. Mauritania apostará por un bloque defensivo imponente para dejar una imagen digna en su primera visita oficial a tierras albicelestes. Es una selección emergente en el continente africano.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Mauritania?

El encuentro entre Argentina vs. Mauritania está programado para este viernes 27 de marzo desde las 6:15 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 8:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 7:15 p.m.; en México a las 5:15 p.m.; y en España a las 00:15 a.m. del sábado 28.

¿En qué canales ver Argentina vs. Mauritania?

El partido entre Argentina vs. Mauritania se disputará en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la transmisión de TyC Sports y Telefe, disponible en el territorio argentino. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

¿Dónde juegan Argentina vs. Mauritania?

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