El fervor del fútbol argentino se intensifica este sábado 30 de marzo de 2024, cuando Boca Juniors y San Lorenzo se enfrenten en un enfrentamiento que promete mantener a los fanáticos al borde de sus asientos. En el marco de la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional, estos dos gigantes del fútbol argentino chocarán en La Bombonera, en un partido que despierta pasiones y emociones en cada rincón del país. Con Nazareno Arasa como árbitro, se espera que el partido esté lleno de emoción y tensión desde el primer minuto hasta el último.

La Copa de la Liga Profesional de Argentina se encuentra en un punto crucial de la temporada, con la fase de grupos llegando a su fin y la clasificación para los cuartos de final aún en juego. Boca Juniors y San Lorenzo son dos equipos que se encuentran en la lucha por asegurar su lugar entre los ocho mejores del torneo, y este clásico es una oportunidad invaluable para ambos de acercarse a ese objetivo.

La historia y la rivalidad entre Boca Juniors y San Lorenzo añaden un nivel adicional de intensidad a este partido. San Lorenzo, el único equipo que aventaja en el historial al ‘Xeneize’, llega con una ventaja de cuatro partidos sobre Boca en enfrentamientos disputados a lo largo de la historia del fútbol argentino.

Sin embargo, para Boca Juniors, esta es una oportunidad de oro para no solo recortar esa diferencia histórica, sino también para poner fin a una racha adversa de cinco partidos sin vencer a San Lorenzo.

La Bombonera será testigo de este clásico después de tres años, ya que los últimos enfrentamientos se llevaron a cabo en el Nuevo Gasómetro. El último encuentro entre estos dos equipos tuvo lugar el 11 de agosto del año pasado, en el marco de la Copa de la Liga Profesional 2023, donde igualaron 1-1 con goles de Miguel Merentiel para Boca y Adam Bareiro para San Lorenzo.

La última vez que San Lorenzo visitó La Bombonera fue el 27 de julio de 2021, en un partido que quedó grabado en la memoria de los hinchas por la victoria del Ciclón por 2-0, con goles de Gino Peruzzi y Néstor Ortigoza.

¿A qué hora juegan Boca vs. San Lorenzo?





El partido entre los equipos de Boca y San Lorenzo se juega este sábado 30 de marzo del 2024 a partir de las 5 de la tarde en países como Argentina, Uruguay y Chile. Mientras que en lugares como Perú, Colombia y Ecuador, el juego empezará a las 3 de la tarde. Con los horarios establecidos, ya no hay excusa para perderse este partidazo.





¿En qué canales pasan el partido Boca vs. San Lorenzo?





El duelo entre las escuadras de Boca vs. San Lorenzo podrá verse en Argentina a través de las señales de ESPN Premium en TV convencional y streaming. Mientras que en el resto de países de América Latina será transmitido por ESPN, STAR Plus y Fanatiz. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Futbol Libre TV, señal pirata.

Boca Juniors vs. San Lorenzo EN VIVO: chocan por la fecha 12 de la Liga Profesional.

