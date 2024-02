Argentina vs. Venezuela se enfrentarán este lunes 5 de febrero por la primera jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El compromiso se realizará en el Nacional Brígido Iriarte (Caracas), empezará desde las 8:00 p.m. (hora argentina, 7:00 p.m. en tierras venezolanas). Podrás ver la transmisión en los canales DSports (DIRECTV), TyC Sports y Televen. Para conocer todos los detalles de este emocionante partido, visita la web de Depor. No te lo puedes perder.

La ‘Albiceleste’ cumplió el primer objetivo y clasificó al cuadrangular final con una fecha de anticipación. Asimismo, en la última fecha consiguió quedarse con el primer lugar del Grupo B. Ahora llega el momento de la verdad: los dirigidos por Javier Mascherano tienen la misión de lograr uno de los dos cupos disponibles para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Para obtener el pase, es de vital importancia iniciar la segunda ronda con un triunfo, aunque parece que no será nada sencillo. El primer rival será el local Venezuela, que llega con la moral a tope luego de vencer por 3-1 a Brasil en la última fecha de la fase de grupos. Los venezolanos David Martínez y Telasco Segovia, de 17 y 20 años, respectivamente, son los más peligrosos.

De todas formas, Argentina es la gran favorita en el partido por la cantidad de jóvenes estrellas que tiene en su equipo. Luciano Gondou, Valentín Barco, Federico Redondo, Claudio Echeverri, Thiago Almada y Aaron Quirós han demostrado estar a la altura y sueñan con lograr el pasaje a París 2024.

“Los tres (Venezuela, Paraguay y Brasil) van a ser durísimos. Hemos visto a Venezuela contra Brasil y otros partidos también. Nos ha tocado enfrentarnos en un amistoso en Ezeiza; son un equipo físico, muy fuerte, y que como local, con su gente, va a fortalecerse más”, apuntó Mascherano en la previa del cuadrangular final.





¿A qué hora juegan Argentina vs. Venezuela?

El partido Argentina vs. Venezuela se llevará a cabo este lunes 5 de febrero como parte del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El duelo comenzará a la 8:00 p.m., en el horario de Argentina, Chile y Uruguay. En Venezuela y Bolivia iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Perú, Colombia y Ecuador a las 6:00 p.m.





¿En qué canal ver Argentina vs. Venezuela?

Si no quieres perderte ni un minuto del Argentina vs. Venezuela, ten en cuenta que se podrá ver a través de las señales de DSports (DIRECTV), TyC Sports y Televen. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traeremos las incidencias de este compromiso.





