Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha desencadenado una tormenta en el mundo futbolístico con sus declaraciones explosiva sobre la relación del club con Nike. Una alianza que ha perdurado desde 1998 y que, según Laporta, podría estar llegando a su fin debido a una serie de desencuentros que han llevado al máximo mandatario culé a explorar caminos inesperados. En entrevista con radio RAC 1, el abogado no escatimó en críticas hacia la icónica marca deportiva, argumentando que el vínculo entre la institución y la firma estadounidense no atraviesa su mejor momento.

“No nos han repostado material, no se ha cumplido todo lo programado, y el mercado nos paga el doble de Nike, con ellos llevamos más de 20 años y en momentos difíciles no se han presentado”, afirmó el presidente culé. Las quejas de Laporta no se limitan a la falta de suministro, sino que abarcan también cuestiones contractuales y financieras.

El Barcelona ve con desencanto cómo otras marcas ofrecen contratos más lucrativos en comparación con lo que Nike ha puesto sobre la mesa. En esa línea, según Sport, Puma encabezaba la lista de posibles sucesores de Nike en la elaboración de las camisetas del Barcelona.

Sin embargo, Laporta ha añadido un giro inesperado al debate al mencionar la posibilidad de una tercera vía revolucionaria: que el propio club fabrique sus equipaciones. “Hay tres opciones: seguir con Nike, aceptar lo que nos ofrece el mercado, que nos pagaría mucho más, y hay la opción de hacerlo nosotros a través de BLM como hacemos con otro tipo de ropa”, reveló.





Joan Laporta no descartó el final de la relación entre Barcelona y Nike. (Foto: EFE)





El Barcelona, su propio fabricante





La idea de que el Barcelona se convierta en su propio fabricante de uniformes es algo sin precedentes en el fútbol mundial. El presidente del Barcelona no descartó la posibilidad de que el club elabore sus propias camisetas, pero también señaló que existen opciones más seguras y rentables ofrecidas por el mercado.

Antes de explorar nuevas alianzas o emprender la aventura de la producción propia, el Barcelona debe resolver la cuestión contractual con Nike, que actualmente se extiende hasta el 2028. La ruptura de más de dos décadas de colaboración debe llevarse a cabo con tacto y acuerdos que beneficien a ambas partes.





Barcelona-Nike: cifras en un contrato histórico





El cálculo inicial de la directiva del Barcelona sugiere que el ‘lucro cesante’ para la parte fija de patrocinios sería cero euros, mientras que la parte correspondiente al proveedor, que abarca el material en fabricación, podría rondar entre 20 y 25 millones de euros.

Es evidente que este proceso podría desencadenar un complicado proceso judicial, pero se estima que estas cifras son aproximadas a lo que estaría en juego si se decide romper el acuerdo un año antes de lo estipulado. En el caso de una ruptura inmediata, dos años antes de lo acordado, la cifra podría aumentar.





