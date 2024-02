La celebración futbolística sigue su curso en Argentina, donde el campeonato local de clubes de primera división continúa. Este próximo miércoles 14 de febrero, una cita crucial se dará lugar cuando Boca se mida ante Central Córdoba, en el marco de la quinta jornada de la Copa de la Liga Profesional. Este enfrentamiento está programado para llevarse a cabo en el Parque de los Príncipes de París. A continuación, te proporcionamos los detalles sobre la hora de inicio y el canal donde podrás seguir la transmisión de este emocionante choque.

En la Bombonera, la escuadra ‘xeneize’ enfrentará a Central Córdoba en la Zona B del certamen. El uruguayo Edinson Cavani ha sido nuevamente excluido del partido después de no asistir al entrenamiento en el Predio de Ezeiza, el lunes, con previo aviso y autorización, debido a un caso de enterocolitis.

El delantero, después de retirarse debido a una molestia durante el choque contra Sarmiento, en la segunda jornada, estuvo ausente en el último encuentro contra Defensa y Justicia. Ya había incertidumbre sobre su participación en el enfrentamiento contra el Ferroviario, ya que el domingo anterior había entrenado de manera diferenciada.

Así pues, primero se evaluará su recuperación del reciente problema digestivo sufrido recientemente, y luego, una vez transcurrido la disputa contra Central Córdoba, será sometido a evaluación por parte del cuerpo médico y técnico de cara al enfrentamiento del fin de semana ante Lanús.

En los últimos 2 enfrentamientos entre los dos equipos, Boca ha dominado, logrando 2 victorias durante el campeonato. El más reciente de estos encuentros tuvo lugar el 19 de septiembre, durante la Fase de Grupos del torneo Argentina, Copa de la Liga Profesional 2023, donde los xeneizes se llevaron la victoria por 3-0.

¿A qué hora juegan Boca vs. Central Córdoba?

El partido entre Boca vs. Central Córdoba por la quinta jornada de la Copa de la Liga Argentina se realizará, en La Bombonera, este miércoles 14 de febrero desde las 5:15 p.m. en Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a partir de las 7:15 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a la 6:15 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Central Córdoba?

La transmisión del partido entre Boca vs. Central Córdoba será por TNT Spòrts, Estadio TNT, Fanatiz, AFA Play, STAR Plus y ESPN. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso.





