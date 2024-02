La noche del sábado en el Santiago Bernabéu fue gloriosa para el Real Madrid, que logró una contundente victoria por 4-0 sobre el Girona, en un partido donde brillaron Vinicius Junior, Rodrygo Goes y Jude Bellingham. El volante inglés se destacó especialmente al marcar un valioso doblete que contribuyó al aplastante triunfo del conjunto blanco. Sin embargo, la alegría del barrio de Chamartín se vio empañada por una noticia preocupante: la lesión de Jude. Tras su destacada actuación en el encuentro contra los catalanes, se confirmó que el joven centrocampista sufre una molestia física que lo dejará fuera de las canchas por un tiempo.

El centrocampista inglés del Real Madrid presenta “un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo”, según informa en un parte médico el club blanco tras las pruebas realizadas en la mañana del domingo, y se estima que estará tres semanas de baja en las que se puede perder hasta cuatro partidos.

“Tras las pruebas realizadas hoy por los Servicios Médicos del Real Madrid a nuestro jugador Jude Bellingham se le ha diagnosticado un esguince de alto grado en el tobillo izquierdo. Pendiente de evolución”, resalta el parte médico que ha dejado una notoria desazón entre los hinchas.

Bellingham se suma a la ausencia de Antonio Rüdiger para la disputa del partido de ida de octavos de final de la UEFA Champions League, en Alemania ante el Leipzig, en el que Carlo Ancelotti ya tiene hasta cinco bajas confirmadas junto a las ausencias por graves lesiones de rodilla de Thibaut Courtois, Èder Militao y David Alaba.





Jude Bellingham lleva 16 goles en LaLiga 2023-24. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)





¿Cómo se lesionó Jude Bellingham?





El centrocampista inglés se dañó el tobillo izquierdo ante el Girona, con torceduras en dos acciones del juego y tuvo que abandonar el partido en el minuto 57, tras marcar un doblete que le permite distanciarse como máximo goleador de LaLiga EA Sports con 16 tantos.

Pese a ser un esguince de alto grado, como confirmaron las pruebas realizadas en la Ciudad Real Madrid el domingo, fuentes del club blanco apuntan que el plazo estimado de baja son tres semanas y el objetivo es la presencia de Jude en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el 6 de marzo.





¿Qué partidos se perderá Jude Bellingham?





Se estima que el exjugador del Borussia Dortmund e internacional con Inglaterra estará tres semanas de baja en las que se puede perder hasta cuatro partidos. Además de la ida de octavos de Champions ante Leipzig (13/02), Jude apunta a ser ausencia ante Rayo Vallecano (18/02), Sevilla (25/02) y Valencia (02/03).

Cabe precisar que no se trata de la primera lesión de Jude Bellingham en la temporada. En noviembre del 2023, el inglés se lastimó el hombro ante el Rayo Vallecano y estuvo fuera de las canchas por 17 días. Para fortuna de los merengues, el parón FIFA hizo que Carlo Ancelotti no sufra tanto la baja el ex Dortmund.





Así fueron los goles de Bellingham vs. Girona





Jude Bellingham se convirtió en el autor del segundo gol del partido entre Real Madrid vs. Girona. (Video: ESPN)

El 3-0 y doblete de Bellingham en Real Madrid vs. Girona. (Video: DSports)





