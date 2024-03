A qué hora juegan Boca vs. Central Norte y en qué canales TV ver la Copa Argentina

El fútbol argentino se prepara para un encuentro cargado de emoción y expectativas, ya que Boca Juniors y Central Norte se enfrentarán en los 32avos. de final de la Copa Argentina 2024 en el Estadio Único Madres de Santiago del Estero. Aunque la Copa de la Liga Profesional no tendrá acción este fin de semana, los aficionados están ansiosos por presenciar un choque vibrante entre dos equipos con historias y objetivos diferentes. Es por ese motivo que aquí te ofrecemos toda la información para seguir el encuentro: cuándo y a qué hora juegan, cómo verlo en TV y posible formación de cada equipo.

Para Boca Juniors, este partido representa una oportunidad de mantener el ritmo y la forma física, ya que su último encuentro fue suspendido tras el desafortunado desvanecimiento de Javier Altamirano, jugador de Estudiantes. Antes de eso, el ‘Xeneize’ mostró su calidad al derrotar a Racing por 4-2 en la Bombonera, dejando claro su potencial en la cancha. Actualmente, se ubican en el sexto lugar de la Zona B de la Copa de la Liga, con 18 puntos en 10 partidos.

Sin embargo, el técnico Diego Martínez tendrá que lidiar con algunas ausencias importantes debido a las convocatorias internacionales y lesiones. La lista incluye a jugadores clave como Luís Advíncula, Nicolás Valentini, Cristian Medina y Norberto Briasco, quienes fueron llamados por sus selecciones, así como la ausencia continua de Sergio Romero debido a una lesión en el Tendón de Aquiles.

Por otro lado, Central Norte llega a este encuentro con una mezcla de entusiasmo y ambición, ya que aún no ha hecho su debut en el Federal A, que comienza este fin de semana. Sin embargo, el equipo salteño ha mostrado su potencial en amistosos de preparación, con victorias contundentes sobre Juventud Antoniana y Camioneros Argentinos del Norte.

El entrenador Víctor Riggio ha destacado la importancia de este partido para su equipo, resaltando la oportunidad de lograr un resultado histórico frente a un gigante como Boca. “Tenemos mucho para ganar y casi nada para perder y si nosotros tomamos la ecuación desde lo positivo lo podemos igualar al partido y la sed de triunfo, de lograr algo tan trascendente es lo que te lleva para arriba”, comentó.





¿A qué hora juega Boca vs. Central Norte?





El enfrentamiento entre Boca vs. Central Norte tendrá lugar en el estadio Único Madre de Ciudades, este sábado 23 de marzo. El inicio del juego está programado para las 6:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 8:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 7:30 p.m.





¿En qué canal TV ver Boca vs. Central Norte?





El encuentro entre Boca vs. Central Norte se emitirá a través de TyC Sports en Sudamérica. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





¿Cuáles serán las alineaciones de Boca vs. Central Norte?





Boca Juniors: Leandro Brey; Lucas Blondel, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Ezequiel Bullaude, Mauricio Benítez, Equi Fernández, Kevin Zenón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Central Norte: Jeremías Vargas; Santiago Rinaudo, Renzo Paparelli, Mauro Matorras, Juan Huichulef, Gabriel Tapia; Hugo López, Nicolás Genes, Nahuel Carral; Juan Pablo Cabaña y Emiliano López.

Boca viene de jugar 20 minutos ante Estudiantes por la fecha 11 de la Copa de la Liga Argentina 2024.

Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.





TE PUEDE INTERESAR





VIDEO RECOMENDADO





Kylian Mbappé anuncia su adiós