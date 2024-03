A continuación, revisa el horario de Boca vs. Racing en la décima jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina Este duelo trascendental se llevará a cabo, este domingo 10 de marzo, en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera. El juego resultará clave para ambas escuadras que luchan por acceder a los ‘playoffs’ del certamen. Además, te informaremos sobre los canales en los que podrás seguir la emocionante disputa. ¡No te lo puedes perder!

Se avecina un enfrentamiento de gran importancia para el fútbol argentino. Boca se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de posiciones con 13 puntos, uno menos que Racing, ubicado en el sexto lugar. El cuadro dirigido por Diego Martínez enfrentará una baja significativa, ya que su arquero y destacada figura, Sergio Romero, estará ausente debido a una molestia persistente en el talón izquierdo y será sustituido por Javier García.

Mientras tanto, Gustavo Costas confía en Juan Fernando Quinteros y Adrián Martínez, como sus cartas ofensivas. Se trata de un enfrentamiento crucial tanto por su importancia histórica como por la necesidad de ambos cuadros de sumar tres puntos para mantenerse competitivos en su grupo y así avanzar a la siguiente fase de la Copa de la Liga, debido a que solo restan cuatro jornadas.

El enfrentamiento entre estos dos equipos se ha dado en 216 ocasiones, y los Xeneizes tienen una clara ventaja en el historial. Han ganado 93 partidos, mientras que la Academia en 71 choques. Además, se han registrado 52 empates. A lo largo de la historia, Boca ha experimentado períodos de dominio con una serie de victorias consecutivas que han definido este enfrentamiento, pero recientemente ha habido un cambio en la tendencia.

Por ejemplo, en los últimos enfrentamientos que definieron títulos, Racing ha salido victorioso, ganando en dos ocasiones: el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023. Además, en los últimos 10 choques, solo ha perdido en uno, y en los últimos 15, solo ha sufrido dos derrotas. La última vez que Boca venció fue el 29 de abril de 2023, en la Bombonera. Ahora, ambos se enfrentan nuevamente, con mucho en juego tanto por su historia como por no perder la oportunidad de avanzar a los playoffs.

¿A qué hora juega Boca vs. Racing?

El enfrentamiento entre Boca vs. Racing tendrá lugar en el estadio La Bombonera, este domingo 10 de marzo. El inicio del juego está programado para las 7:30 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. Para los aficionados en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el partido dará comienzo a las 9:30 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el encuentro será a las 8:30 p.m.

¿En qué canal TV ver Boca vs. Racing?

El encuentro entre Boca vs. Racing se emitirá a través de ESPN, AFA Play, TNT Sports y STAR Plus en Sudamérica. No olvides que en Depor encontrarás una cobertura completa del evento, incluyendo actualizaciones minuto a minuto y los detalles más importantes del partido.





