Este lunes 5 de febrero, Boca se enfrentará ante Tigre, en una nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2024. El cotejo está programado para disputarse en el Estadio José Dellagiovanna. El equipo de Diego Martínez va en busca de su primera victoria para escalar en la tabla de posiciones, al igual que el ‘Matador’, que aún no ha podido sumar un triunfo en el presente curso. A continuación, te contamos a qué hora juegan y en qué canales podrás ver el juego.

Luego del empate 1-1 ante Sarmiento, el ‘Xeneize’ ya volteó la página y puso la mirada en Tigre, rival al que buscará vencer para registrar su primera victoria en el presente curso. Eso sí, los directivos de Ezeiza y el ‘Matador’ tuvieron una noticia: la Liga Profesional confirmó un cambio de horario para este cotejo.

Tal como ocurrió contra Platense en su debut, Boca Juniors debió conformarse también con igualar en la fecha 2. Aunque en esta oportunidad inició ganando, pero no pudo mantener el resultado, recibiendo daño en el complemento. Así las cosas, el conjunto ‘Azul y Oro’ buscará la revancha el lunes, cuando visite a Tigre en Victoria.

No cabe duda que será un encuentro importante para ambas escuadras, ya que la escuadra de ‘Pipo’ Gorosito viene de ser superado por 3-0 a manos a Racing y apenas solo suma un punto. Del mismo modo, este cotejo será especial, puesto que Diego Martínez chocará ante su exclub, motivo por el que las expectativas empiezan a crecer.

Como mencionamos anteriormente, la organización del campeonato argentino dio a conocer que el partido se jugará desde las 5:45 p.m. (hora peruana y dos más en Argentina) y no a las 5:15 p.m. como estaba previsto. Esta modificación se dio a raíz de la ola de calor que continúa afectando a todo Buenos Aires.

¿A qué hora juegan Boca vs. Tigre?

El partido entre Boca vs. Tigre está programado para este lunes 5 de febrero desde las 5:45 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil el duelo comenzará a las 7:45 p.m., en Venezuela y Bolivia a las 6:45 p.m., en México a las 4:45 p.m., mientras que en España a las 11:45 p.m.

¿En qué canal ver Boca vs. Tigre?

El partido entre Boca vs. Tigre se disputará en el Estadio José Dellagiovanna y será transmitido para toda Sudamérica por los canales ESPN, Star Plus, TNT Sports y AFA Play. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.





