La Fase 2 de la Copa Libertadores 2025 regaló uno de los momentos más históricos en los últimos años, tanto para el fútbol argentino como para el peruano. Boca Juniors y Alianza Lima se vieron las caras en una llave muy disputada que dejó como triunfadores a los blanquiazules que, posteriormente, se insertaron en la etapa de grupos. El partido se definió desde la tanda de penales y solo un error de los ‘Xeneize’ determinó la clasificación de la visita en La Bombonera. Alan Velasco fue quien falló el tiro desde los doce pasos y, tres meses después, recordó este episodio.

“El de Alianza Lima es un penal que me tocó errar. También tuve la personalidad de patearlo. Soy consciente de que eso pasó y no estoy para nada arrepentido. Lo sentí así. Uno erra y puede pasar, le pasó a los mejores”, contó el atacante en entrevista con Radio Continental AM 590.

Este relato trajo de recuerdo aquel disputado el día 25 de febrero de 2025. Desde La Bombonera, Alianza Lima se quedó con un histórico momento al clasificar y dejó a Boca sin participación de torneos internacionales para toda la temporada, producto también de los malos resultados que arrastraban desde 2024.

Boca Juniors le dijo adiós a la Copa Libertadores 2025, tras caer en penales contra Alianza Lima en La Bombonera (Foto: Getty Images).

Para Velasco, este momento quedará marcado en su carrera porque el club apostó una fuerte cantidad de dinero por su pase y existe la necesidad de aparecer en momentos claves como este. Sin embargo, el error determinó una eliminación temprana que, económicamente, también afectó a la institución.

Consciente del pesar que generó este momento, Velasco contó que ya lo superó: “Boca es demasiado grande y llega todo, cuando a uno le va bien y mal. Me afectó un poco las primeras semanas pero después me supe poner fuerte y hoy me siento tranquilo y con muchas ganas de poder revertir la situación”.

Ahora, con un nuevo DT como Miguel Ángel Russo, desde Boca Juniors esperan mejores resultados para asegurar su presencia en torneos internacionales de manera directa, caso distinto al del 2025 donde la Fase 2 no garantizaba el acceso a una competencia de Conmebol para este ciclo.

Por lo pronto, Boca Juniors se prepara para disputar el Mundial de Clubes 2025, torneo internacional al cual accedió por las buenas campañas de los últimos años, incluso cuando fue finalista de la Libertadores en 2023, perdiendo ante Fluminense y siendo subcampeón.

Miguel Ángel Russo se convirtió, por tercera vez, en entrenador de Boca Juniors. (Foto: Agencias)

La escuadra ‘Xeneize’ comparte grupo con equipo de renombre como Bayern Múnich, Auckland City y Benfica. Precisamente, su debut de la serie C será ante la escuadra portuguesa el próximo lunes 16 de junio en el Hard Rock Stadium, ubicado en la ciudad de Miami en Estados Unidos.

