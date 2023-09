A inicios de este mes, Sevilla publicó un comunicado en el que anunció la rescisión de contrato de Alejandro Gómez. El ‘Papu’ y el club llegaron a un acuerdo y pusieron punto final a su historia. Desde ese momento, el argentino -que salió campeón del mundo en Qatar 2022- ha estado de vacaciones por España. No llegó a ningún equipo y, una vez cerrado el libro de pases, habló sobre su futuro en el fútbol. El exfutbolista del Atalanta señaló que evalúa el retiro en caso de no encontrar “la oportunidad adecuada” para seguir su carrera.

Luego de desvincularse de los sevillistas, el mediocampista de 35 años tuvo algunas ofertas de diferentes clubes en el mundo. Se especulaba que firmara un nuevo contrato con un cuadro de Emiratos Árabes, incluso se hablaba de un par de cuadros de la MLS que estaban interesados, pero finalmente no concretó ninguna alternativa.

“Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada. Si no llega, podría considerar retirarme”, expresó el ‘Papu’ en una entrevista con el diario Eco Di Bergamo. “Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, agregó el deportista sudamericano.

Gómez también recordó el título conseguido con el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni. “Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista. Me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”, reflexionó.

Cabe recordar que, si bien no fue titular en el once de la ‘Albiceleste’ en la Copa del Mundo, el ‘Papu’ tuvo minutos en los partidos ante Arabia Saudita (por la fase de grupos) y Australia (por los octavos de final). Luego de la cita mundialista, el entrenador no volvió a convocarlo y es muy difícil que regrese debido a que no está teniendo actividad futbolística.

El aporte del ‘Papu’ en Argentina

Durante su etapa en la Selección de Argentina, Alejandro Gómez anotó tres goles en 17 partidos disputados. Dos tantos fueron en la Copa América 2021. Su debut en la ‘Albiceleste’ fue con Jorge Sampaoli como entrenador. Además, fue campeón del mundo Sub 20 en Canadá 2007. Además de Sevilla y Atalante, otros clubes en los que jugó fueron Metalist Kharkiv y Catania.





