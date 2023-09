Este domingo 24 de septiembre todas las miradas estarán puestas en la capital de España. Real Madrid y Atlético de Madrid jugarán una nueva edición del derbi madrileño, esta vez por la sexta fecha del LaLiga 2023-24. El encuentro se disputará en el estadio Cívitas Metropolitano y promete estar emocionante de principio a fin. En los siguientes párrafos te contaremos a qué hora comienza el duelo y en qué canales podrás verlo. No te lo puedes perder.

La ‘Casa Blanca’ llega a este partido tras conseguir cinco victorias consecutivas en el inicio de la liga española. Es el líder en solitario con 15 puntos, dos más que sus perseguidores FC Barcelona, Athletic Club y Girona. Además, recientemente tuvo un estreno positivo en la UEFA Champions League: venció por 1-0 a Unión Berlín con un tanto agónico de Jude Bellingham.

Para esta nueva edición del derbi, Real Madrid tendrá hasta cinco jugadores ausentes debido a las lesiones que atraviesan. Recordemos que Thibaut Courtois y Éder Militao estarán unos meses fuera de los terrenos de juego. Arda Güler ya se está recuperando, pero todavía no está listo para jugar. Finalmente, Dani Carvajal y Vinícius no se recuperaron a tiempo y será difícil que estén aptos.

Cabe destacar que Jude Bellingham no pudo entrenar con normalidad el viernes por problemas estomacales. Sin embargo, los servicios médicos del club aseguraron su presencia en el Cívitas Metropolitano. Se espera que sea titular. El internacional inglés lleva seis goles en seis partidos como madridista.

Atlético de Madrid, por su parte, llega a este duelo tras caer goleado 0-3 ante Valencia en el estadio de Mestalla. El equipo de Diego Simeone fue superado de principio a fin. Hugo Duro (2) y Javi Guerra anotaron para el cuadro local. Con este resultado, el ‘Colchonero’ se quedó con 7 puntos en cuatro fechas disputadas. No ha tenido un buen inicio.

Ante la lesión de Pablo Barrios y la baja de Rodrigo De Paul, por problemas físicos, la presencia de Koke en el mediocampo parecer ser clave en el Atleti. Memphis Depay dejó sus problemas musculares atrás y pudo encadenar dos sesiones de trabajo junto a sus compañeros. El ‘Cholo’ le daría minutos en el derbi.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. Atlético?

El derbi madrileño, por LaLiga EA Sports, está programado para arrancar desde las 2:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia). Recuerda que el horario varía según el país en que te encuentres. Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Chile iniciará desde las 4:00 de la tarde. Mientras que en España comenzará a las 9:00 de la noche.

Real Madrid vs. Atlético: ¿en qué canales ver?

El Real Madrid vs. Atlético de Madrid se podrá ver a través de las señales de DIRECTV, DSports, ESPN Deportes, Sky Sports, DAZN y Movistar. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto más completo de todos, así como las incidencias del compromiso. No te lo pierdas.

Real Madrid vs. Atlético: ¿dónde juegan?





