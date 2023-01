El título de la Selección Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, tras vencer en la final a Francia, sigue dando de qué hablar en varias partes del planeta. En ese sentido, por el aniversario de la consagración de la ‘Albiceleste’ (este miércoles se cumplió un mes), la Juventus sorprendió con una particular prueba a los campeones del mundo, que tiene a Ángel Di María y Leandro Paredes como protagonistas.

¿Qué pasó? A modo de homenaje por el titulo conseguido, la ‘Vecchia Signora’ invitó a ‘Angelito’ y Paredes a que pesaran sus medallas de la tan ansiada tercera estrella de Argentina. Y, aunque parezca mentira, una pesa más que la otra.

“¡Un mes desde que Ángel Di María y Leandro Paredes se convirtieron en campeones del mundo! ¿Pero sus medallas tienen el mismo peso?”, escribió la cuenta oficial del club. En el video, se ve a los dos jugadores muy divertidos con el desafío y, lógicamente, también se mostraron sorprendidos con el resultado final.

Lo más curioso y divertido es que la presea de Di María, pesa 441 gramos, mientras que la de Paredes posee 429 gramos, provocando la risa y la ‘acusación’ del volante: “A la mía le sacaron un par de gramos”, mientras que el ‘Fideo’ infló el pecho: “La mía vale más”.

La razón por la que Scaloni se aleja de Argentina

La renovación de Lionel Scaloni se hace esperar. Según la prensa argentina, habría existido -previo al Mundial Qatar 2022- un intercambio de palabras algo incómodas con Claudio Tapia, presidente de la AFA, que sería el principal motivo por el cual aún no renovó como técnico.

Lo que se sabía era que a Scaloni le incomodaban ciertos manejos de la dirigencia, que consideraba en algún punto como riesgosos para el plantel y por eso quiere bajar una línea a modo de condición. Si todo queda bien, firmará su continuidad; sin embargo, tampoco le cierra las puertas a la opción de dirigir a España.

“¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa. Cualquier argentino diría lo mismo porque nos tratan increíblemente bien. Me siento parte de este país, pero España hace bien en tener entrenadores españoles. Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri”, sostuvo.





