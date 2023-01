Vaya sorpresa la que se llevó este miércoles el FC Barcelona. De cara a la Copa del Rey, donde los culés enfrentarán al AD Ceuta, en partido por los octavos de final (transmisión aquí), Xavi Hernández realizó un último entrenamiento en la Ciutat Esportiva, pero Memphis Depay, que ha sonado con fuerza para abandonar el club este mercado invernal de fichajes, no se presentó a la sesión de prácticas del club.

Lo que queda claro es que el futuro del delantero neerlandés está cada día más lejos del Barça. El delantero podría estar forzando su salida al Atlético de Madrid y el primer paso lo ha dado esta tarde en Catalunya, al no acudir a la práctica previa al partido de Copa sin comunicar nada a su DT y compañeros.

Sin embargo, de acuerdo a medios españoles, Memphis ha escogido el peor camino, buscando la confrontación directa con el club. Para empezar, los responsables del Barcelona tienen muy claro que él solo se marchará en el caso de que se produzca una situación beneficiosa para la institución, ya sea con una compensación económica o el intercambio con el delantero belga Yannick Carrasco.

En cualquier caso, el paso que ha dado Memphis es el más peligroso y podría traerle consecuencias. Cabe destacar que no ha gozado de chances esta temporada y solo ha jugado cuatro partidos con su club, dos de ellos de LaLiga, anotando un único tanto en la victoria por 3-0 ante el Elche en el Spotify Camp Nou.

Xavi abre la puerta a Memphis

En la previa del duelo del Barcelona vs. El Ceuta, por los octavos de final de la Copa del Rey, Xavi no ha escondido que la situación de Depay en el Barça puede tener los días contados. Al ser preguntado, el técnico azulgrana no ha cerrado la puerta a nada, pese asegurar que “de momento no hay noticias sobre él”. “De momento continúa siendo jugador nuestro. Veremos qué pasa en las próximas horas. Hoy hablaré con él para conocer sus sensaciones y entendería que quisiera salir”.





