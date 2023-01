Hace unos días, luego de un merecido descanso tras alcanzar el título de la Copa del Mundo Qatar 2022 con la Selección Argentina, Lionel Scaloni reapareció en los medios y se refirió a las negociaciones para renovar su contrato con el conjunto nacional, al confirmar que en los próximos días vendrá al país a reunirse con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), para ultimar detalles del vínculo.

“Yo estoy en estos días viajando para Buenos Aires. Espero sentarme con el presidente, reunirme con él para después ver si llegamos al acuerdo que queremos. Esa es la idea. No sé qué día voy a viajar, porque estoy bien con la familia acá (Mallorca) y disfrutando estos días”, expresó en una entrevista con El Partidazo de Cope.

Pero de acuerdo a la prensa argentina, habría existido -previo al Mundial Qatar 2022- un intercambio de palabras algo incómodas entre Claudio Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni, que sería el principal motivo por el cual aún no renovó como técnico.

Se pensaba que la causa central tenía que ver con un tema de ecocómico, pero no. Hubo actitudes por parte de la dirigencia que Scaloni decidió soportar en silencio, pero que, ahora, con la medalla de la Copa América, La Finalissima y el Mundial, decide no exponer pero sí limar.

Lo que se sabía era que a Scaloni le incomodaban ciertos manejos de la dirigencia, que consideraba en algún punto como riesgosos para el plantel y por eso quiere bajar una línea a modo de condición. Si todo queda bien, firmará su continuidad; sin embargo, tampoco le cierra las puertas a la opción de dirigir a España.

“¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa. Cualquier argentino diría lo mismo porque nos tratan increíblemente bien. Me siento parte de este país, pero España hace bien en tener entrenadores españoles. Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri”, sostuvo.

Cuti Romero espera que Scaloni no se baje

Por estos días Lionel Scaloni estará viajando desde Mallorca, donde reside junto a su familia, hacia la Argentina con el fin de renovar su contrato en el seleccionado y seguir siendo el director técnico, hasta el Mundial 2026. Si bien está todo hablado de palabra entre él y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, queda nomas confirmar que lo pactado quede escrito y firmado para iniciar oficialmente el proceso que tendrá como principales atractivos, la Copa América 2024 y el Mundial 2026.

Sobre eso habló Cuti Romero, uno de los máximos responsables de la obtención de la Copa del Mundo 2022, quien manifestó su deseo de que el técnico siga, fiel a su forma: “Es una maravilla el cuerpo técnico. Nunca se ponen por delante de nadie. Tienen claro lo que hacen y confían a muerte. Si fuera por mí, le firmo un contrato de por vida. Queremos que siga la ‘Scaloneta’. Esperemos que no se baje el chófer. Lo vamos a atar en el predio si hace falta, je”.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.