Boca vs. Independiente juegan EN VIVO y EN DIRECTO: revisa los horarios y canales del partido ONLINE TV LIVE por fecha 7 de la Copa de la Liga Profesional 2021 que se jugará este domingo 28 de marzo en el estadio Libertadores de América. El duelo está programado para las 9 de la noche (hora argentina y dos menos en Perú) y será transmitido para toda América Latina a través de las señales de ESPN 2 y TNT. Sigue aquí la TRANSMISIÓN OFICIAL con todos detalles del evento: estadísticas, goles, marcador actualizado, declaraciones y mucho más.

La séptima jornada de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, que comienza el viernes, tendrá dos partidos estelares el domingo: River Plate y Boca Juniors, que están fuera de la zona de clasificación para la próxima instancia, se enfrentarán a Racing Club e Independiente, respectivamente.

Boca vs. Independiente: horarios y canales

Argentina | 21:00 | TNT Sports

Uruguay | 21:00 | ESPN 2

Chile | 21:00 | ESPN 2

Perú | 19:00 | ESPN 2

Colombia | 19:00 | ESPN 2

Ecuador | 19:00 | ESPN 2

Por la Zona B, Independiente, con un estilo de juego afianzado a la ideología de su entrenador, Julio César Falcioni, con solidez defensiva y orden colectivo, recibirá a un Boca ciclotímico, capaz de alternar goleadas históricas como hizo ante Vélez (7-1) con derrotas dolorosas, tal como le pasó el domingo pasado ante Talleres (2-1).

Sin embargo, el clima interno entre los auriazules no parece ser el mejor, tal como quedó expuesto en la discusión en pleno partido entre los defensores Carlos Izquierdoz y Frank Fabra, que terminó con un cachetazo del colombiano a su colega ante las cámaras. Otro resultado negativo podría profundizar el momento crítico de Boca.

A pesar de quedar en evidencia ante todos al agredir a su compañero de equipo, el lateral colombiano negó haber golpeado con intencionalidad en el rostro al zaguero argentino. Solo fue un mal cálculo, señaló el ‘cafetero’ este viernes, en la antesala del duelo del cuadro azul y oro ante Independiente de Avellaneda.

A raíz del incidente “no hubo multa y sanción económica como dicen”, aclaró Fabra en diálogo con ‘El Vbar Caracol’. “La gente cree que le pego a Izquierdoz pero en realidad no es así, fue como para quitarlo (de encima)”, argumentó, recordando que el ‘Cali’ en ese momento le hacía reclamos cara a cara.

“Nos hacen una pared por el lado mío, yo pierdo la marca y mi compañero (por el Cali) me empezó a decir ‘Seguí la marca’, gritando. Nos empezamos a gritar, nos desafiamos un poquito y terminé golpeándole la cara para que se gire para el córner. En el vestuario, me dijo: ‘Donde me hubieses pegado una cachetada, después nos matábamos’. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, quedó ahí”, detalló.





