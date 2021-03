Sigue siendo señalado como el causante de todos los males de Eden Hazard en el Real Madrid, tras la fuerte entrada contra su compatriota en el 2019 cuando jugaba en el PSG. Thomas Meunier, que cerró sus redes sociales hace unos días, respondió de forma irónica a quienes lo acusan hasta la fecha.

El futbolista aseguró que bloqueó sus redes sociales por su uso exclusivo y no por las descalificaciones que sufrió tras el percance con Hazard: “No me importa, la gente que habla... no los conozco, no me conocen a mí: el asunto está zanjado. Pero en realidad estaba perdiendo el foco”, apuntó el futbolista.

“Pasaba demasiado tiempo en las redes sociales para estar al tanto de todo. En realidad fue contraproducente. Incluso en el entrenamiento, levantaba mi teléfono en mi lugar de trabajo para mirar y me dije a mí mismo, ahí estás exagerando”, argumentó Meunier.

Posteriormente fue consultado sobre si aún revisa los mensajes que dicen que cada lesión de Hazard es culpa suya. El belga tiró de ironía ante la consulta de los periodistas.

“Sí, es eso, fui a entrenar con el Madrid la semana pasada y le volví a hacer una gran entrada a Hazard”, comentó el jugador del Dortmund, quien justo después de aquel fatídico 26 de noviembre pidió perdón al delantero del Real Madrid.

No se operará

Del extremo belga el club dijo en un comunicado que “continúa con su proceso de recuperación” tras sufrir la décima lesión muscular desde que fichó por el conjunto blanco en junio de 2019. La última, en el peso de la pierna derecha, ha hecho saltar las alarmas sobre la posible causa de tantas molestias.

Se ha especulado con una intervención en el tobillo derecho, pero el Real Madrid asegura que no tiene ninguna base científica que sostenga que las lesiones musculares de Hazard se deban a la placa que tiene en el tobillo operado.





