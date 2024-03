Argentina vs. El Salvador se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este viernes 22 de marzo en un partido amistoso internacional que se llevará a cabo en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El partido está programado para arrancar desde las 7:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 de la noche (hora argentina). Además, será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de TV Pública, TyC Sports y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Argentina vs. El Salvador EN VIVO: la Albiceleste se prepara para el partido amistoso. (Video: Selección de Argentina)

Argentina vs. El Salvador: alineaciones probables

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian ‘Cuti’ Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Ángel Di María, Nicolás González y Julián Álvarez. El Salvador: Mario González; Tereso Benítez, Melvin Cruz, Erick Cabalceta, Jorge Cruz; Diego Flores, Óscar Rodríguez, Eric Calvillo, Melvin Cartagena; Nelson Bonilla y Brayan Gil.