En el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, las selecciones de Argentina y El Salvador se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV en un partido amistoso internacional, por fecha FIFA. El compromiso, que será importante para ambas escuadras, arrancará a las 7:00 de la noche (hora peruana, 9:00 p.m. en Argentina) y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por TV Pública y TyC Sports. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

La vigente campeona del mundo ha entrenado en Filadelfia con miras al partido amistoso. El entrenador Lionel Scaloni tiene la misión de encontrar al reemplazante del delantero Lionel Messi, que se perderá los duelos de la fecha FIFA por una lesión muscular. La cinta de capitán la portará Ángel Di María. En su última práctica, el técnico colocó cuatro volantes desde el inicio.

En el arco estará Emiliano Martínez. Respecto a la defensa, solo habría un cambio: Nehuén Pérez por Nicolás Otamendi. El resto de la línea la completarían Nahuel Molina, Cristian Romero y Nicolás Tagliafico. En la mitad de la cancha, Scaloni ha probado a Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso y Leandro Paredes, este último en lugar de Alexis Mac Allister.

En la delantera, Lautaro Martínez, quien está viviendo un gran momento con el Inter de Milán -pese a quedar eliminado de la Champions League-, acompañará al ‘Fideo’, que será el que finalmente reemplace al jugador del Inter Miami. Scaloni pensaba en la idea del doble 9 con Julián Álvarez, pero el ‘Toro’ y Di María serían los que inicien acciones.

El Salvador, por su parte, jugó un amistoso el miércoles ante Bonaira y, luego del duelo contra la Selección Argentina, se medirá ante Honduras el 26 de marzo. Es un rival que está atravesando un mal momento. El de este viernes será el tercer partido entre Argentina y El Salvador, y los dos anteriores los ganó la ‘Albiceleste’. El primero fue en el Mundial de España 1982 y el segundo fue en un amistoso en 2015.





¿A qué hora juegan Argentina vs. El Salvador?

El partido Argentina vs. El Salvador será este viernes 22 de marzo en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia. El compromiso está programado para iniciar a las 7:00 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia). En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 de la noche.





¿Dónde ver el partido Argentina vs. El Salvador?

Argentina vs. El Salvador se podrá ver a través de las señales de TV Pública y TyC Sports en territorio argentino. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Ten en cuenta que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.





¿En dónde jugarán Argentina vs. El Salvador?





