vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TyC Sports televisará este encuentro en señal abierta para todo el territorio argentino, además de la alternativa de Telefe y TV Pública. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para el martes 9 de junio desde las 8:00 p.m. (hora en Perú y Colombia, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay) y tendrá lugar en el Estadio Jordan-Hare.

Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
Argentina vs. Islandia se enfrentan en amistoso internacional. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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