Argentina vs. Islandia jugarán este martes 9 de junio, en un amistoso internacional. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el estadio Jordan-Hare de la ciudad de Aubarn, Alabama (Estados Unidos), donde los argentinos buscarán seguir afianzando al equipo, de la mano de Lionel Messi, en su último amistoso antes del Mundial. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro tras vencer por 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en el Kyle Field Stadium, en lo que fue el penúltimo amistoso de la ‘Albiceleste’ antes de su participación en el Mundial 2026.

Lionel Scaloni. (Foto: Getty Images)

Este compromiso se disputará el martes 9 de junio a las 8:00 p.m. y representará la última prueba de la vigente campeona del mundo antes de iniciar la defensa de su título en la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Recordemos que Lionel Messi no sumó minutos en el amistoso frente a Honduras y la intención del comando técnico es que tenga participación en este encuentro para que llegue con ritmo de competencia al Mundial, luego de recuperarse de la lesión que sufrió en su último partido con Inter Miami.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul. (Foto: Getty Images)

El debut de Argentina en la Copa del Mundo 2026 será frente a Argelia el próximo 16 de junio a las 8:00 p.m. en el Arrowhead Stadium de Kansas, Estados Unidos, donde la vigente campeona del mundo iniciará la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Cabe recordar que la última vez que ambos se enfrentaron fue empate 1-1 en el debut de ambas selecciones en el Mundial 2018. El partido se jugó el pasado 6 de junio de 2018 por la primera fecha de la Copa del Mundo.

Argentina vs. Islandia en Rusia 2018. (Foto: Getty Images)

¿A qué hora juegan Argentina vs. Islandia?

El encuentro entre Argentina vs. Islandia está programado para este martes 9 de junio desde las 8:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 9:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 8:00 p.m.; en México a las 6:00 p.m.; y en España a las 2:00 a.m. del miércoles 10 de junio.

¿En qué canales ver Argentina vs. Islandia?

El partido entre Argentina vs. Islandia se disputará en el Estadio Jordan-Hare, con la transmisión de TyC Sports, Telefe y TV Pública para todo el territorio argentino. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

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