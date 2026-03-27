se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a un nuevo amistoso internacional previo al . ¿En qué canales ver la transmisión del partido? TyC Sports tiene los derechos de transmisión para todo el pueblo argentino, disponible en cableoperadoras como DIRECTV; asimismo, podrás buscarlo mediante Telefe. En suelo paraguayo se verá vía Tigo Sports. ¡No recomendamos buscarlo por Pelota Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 27 de marzo desde las 6:15 p.m. (hora en Perú, con dos horas más en Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile).

Argentina vs. Mauritania se verán las caras en un amistoso FIFA. (Video: AFA)
Argentina vs. Mauritania se verán las caras en un amistoso FIFA. (Video: AFA)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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