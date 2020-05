Por un pelo. El técnico brasileño Luiz Felipe Scolari, mejor conocido por los hinchas del fútbol como “Felipao”, reconoció este viernes que estuvo muy cerca de convertirse en el entrenador del Boca Juniors el año pasado y que en algún momento tendrá la oportunidad de dirigir a este club argentino.

“Fue cierto que Batistuta habló conmigo para dirigir a Boca. Esto hubiera pasado si Beraldi y Batistuta ganaban la elección, pero lamentablemente esto no pasó. Me gusta Boca, va a haber oportunidad para dirigirlo. Me gusta como juega, como se comporta, pero también tengo identificación con todos los clubes que dirigí en todos los lugares de mundo”, señaló el entrenador de 69 años en diálogo con Radio Mitre.

En otro guiño al conjunto ‘xeneize’, Scolari manifestó: “A mí me gustaba más el estilo del Boca de Guillermo que el River de Gallardo. Ese Boca tenía una forma más clásica y bonita de jugar, me gustaba más el equipo de Guillermo. Me gustaba mucho ver jugar a ese equipo de Boca. El equipo de River también juega bien, pero es diferente, pero yo gusto del estilo guerrero y fuerte de Boca".

Con respecto a la posible vuelta del fútbol brasileño en el contexto de pandemia por coronavirus, ‘Felipao’ dijo: “Mi opinión con respecto a la vuelta del fútbol es que se dé más tiempo hasta que la situación sea la normal y evitar futuras consecuencias. Creo que en agosto o septiembre se podría estar en una situación normal”, agregó.

Finalmente, el DT gaúcho no ocultó sus ganar de entrenar a algún equipo una vez pase todo esto del COVID-19. “Estoy con ganas de volver a dirigir, pero lo primero y lo más importante es pasar todo esto que está sucediendo, tenemos que cuidarnos y no dejar que el coronavirus entre a nuestras casas. Yo quiero volver con salud y con seguridad”, sentenció Scolari.

