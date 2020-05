Barcelona continúa con los entrenamientos individuales de sus jugadores a la espera que el Gobierno de España dé luz verde para la vuelta de LaLiga, en medio de la pandemia por el coronavirus. Ningún futbolista del plantel que dirige el director técnico Quique Setién dio positivo en el test de descarte.

Si bien es cierto que cuando regrese LaLiga Santander por el COVID-19 el Barcelona no tendrá gente en su estadio, esto no quiere decir que sus millones de fanáticos no lo alienten. Es más, los culés han lanzado una campaña para sentir el calor de su gente, así esta no presencia in situ los duelos ligueros.

Sucede que Barcelona ha lanzado junto a Cupra, uno de sus partners oficiales, una iniciativa que tiene el lema ‘este partido lo ganaremos juntos’. Esta medida permitirá a los aficionados culés enviar fotos de aliento para que estas se proyecten en los videomarcadores del Camp Nou cuando el primer equipo juegue. Todo por el coronavirus.

CUPRA lanza una iniciativa para animar al FC Barcelona en los partidos a puerta cerrada#CUPRAxBarça #letswinthismatchtogether — FC Barcelona (desde 🏠) (@FCBarcelona_es) May 15, 2020

Se espera que esta iniciativa empiece en el choque frente al Leganés, el primer del plantel de Setién en condición de local cuando el torneo español de primera empiece nuevamente.

El diario Sport menciona que esta medida no sería la única del Barcelona en medio del coronavirus para sentir el apoyo de su afición. Todo el equipo de marketing culé trabaja para tener a sus hinchas más cerca que nunca.

Por otra parte, en menos de 24 horas volverá la Bundesliga luego de una larga para por la pandemia mundial que se vive a causa del coronavirus. El cotejo que se lleva las miradas es el Borussia Dortmund contra Schalke 04, el Clásico de Ruhr.

