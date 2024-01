Previo al inicio de la Copa de la Liga Profesional Argentina, el mercado de pases tuvo a Valentín Barco como uno de sus protagonistas. Y es que el joven futbolista argentino decidió ejecutar su cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para marcharse al Brighton de la Premier League. Sin embargo, la salida del atacante no fue nada fácil, según lo narrado por el ‘Colo’ y sus duras declaraciones en contra de los directivos del ‘Xeneize’. Eso sí, estas palabras no pasaron desapercibida en la institución argentina, especialmente para Juan Román Riquelme, quien salió a criticar al jugador con duras palabras.

“A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual que a Barco, a él mejor que a mi... A mí me fue bien acá y me vinieron a comprar un montón de veces y siempre dije que con 18 años, la decisión es del jugador. Después hay un representante que te quiere convencer, está la familia que forma parte de esta decisión, pero ustedes saben claramente que cuando uno rescinde el contrato, el que presenta el papel es el jugador, el que firma el papel es el jugador”, fueron las primeras palabras del directivo de Boca Juniors en una entrevista con ESPN.

Asimismo, sostuvo: “La decisión es del jugador. Vuelvo a repetir: acá me fue bien, me ha pasado mil veces eso, pero siempre he dicho que no. Lo que ha hecho el chico, para mí, está muy mal”.

Juan Román Riquelme puso énfasis en la forma como Valentín Barco se marchó del club, dando a entender que todo dependió del mismo jugador. “Vos tenés tu manera (de irte), pero cuando vas a presentar un papel y rescindir, es una decisión tuya. Por eso no comparto la pregunta de si hicieron las cosas bien o mal. Cuando un jugador rescinde, es por decisión del jugador. Es así. Ni para atrás, ni para adelante, ni para un costado, ni para el otro. Cuando uno rescinde, es decisión del jugador. No hay que darle vuelta”, señaló.

Eso sí, el directivo xeneize se animó a comparar la salida de Barco con las negociaciones de Santiago Castro, joven futbolista de Vélez que tiene al mismo representante del ‘Colo’. “El chico de Vélez, supuestamente está pasando lo mismo, ¿no? Es así, está pasando igual... Y bueno, ¿el representante del chico quién es? ¿Es el mismo? Y bueno...”, aseveró. “El representante, ustedes puede discutir si está bien lo que hace, si está mal, si se dedica a hacer eso. Cada uno hace su trabajo a su manera, pero después la decisión la tiene que tomar el jugador”, añadió.

“¿El chiquito de Vélez se está yendo por una compra normal o por la cláusula? Por la cláusula... ¿Quién es el representante del chico? El mismo que el de Boca. Y bueno, cada representante busca ganar su plata a su manera. ¿Estoy mintiendo? ¡Estoy diciendo la verdad!”, sentenció.

¿Cuánto pagó Brighton para fichar a Valentín Barco?

Valentín Barco vivirá su primera experiencia en la Premier League después de que el Brighton llegara a un acuerdo con la prometedora figura argentina y su representante. El futbolista envió un comunicado a Boca Juniors para notificar su decisión de ser transferido y otorgó un plazo para llegar a un acuerdo. En caso de no alcanzar una comprensión con el equipo de las ‘Gaviotas’, que aumentaron su oferta a inicios de año, se activó la cláusula de rescisión de 10 millones de dólares para desvincularse de los ‘Xeneizes’.

Desde el verano pasado, su elección de dejar el equipo ha sido objeto de debate, ya que tanto el Brighton como el Manchester City mostraron interés en el jugador que tiene un gran juego por la banda izquierda. A pesar de ello, el futbolista optó por permanecer en Argentina para concluir su participación en la Copa Libertadores, aunque desafortunadamente no logró asegurar el título.

Con el inicio del año 2024, el joven lateral argentino de 19 años no quiso perder la oportunidad de jugar en Europa, específicamente en la Premier League. Por consiguiente, la propuesta del Brighton le pareció la más atractiva, llevándolo a decidir unirse a este equipo, reconocido por ser la cuna de varias promesas futbolísticas, siendo la última de ellas el ecuatoriano Moisés Caicedo.

Así pues, Brighton mejoró la oferta presentada días anteriores, sumando 500 mil dólares a los 10 millones propuestos por el 90 por ciento del pase, mientras que Boca conservaría el 10 por ciento restante para una transacción futura. Tras esto, Valentín Barco se embarcará en su nueva travesía en la Premier League con un contrato por seis temporadas.





