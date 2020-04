La historia xeneize es grande. Boca Juniors ganó el título 69 en su palmarés al proclamarse campeón de la Superliga Argentina 2019-20 en marzo. No obstante, esta estrella aún no ha sido incluida en el escudo del club porque no ha podido llevarse a cabo la Asamblea de Representantes de Socios del club.

Sin embargo, este detalle pasa a segundo plano cuando se ve la camiseta oficial de Boca Juniors y solo se cuentan 50 estrellas y no las 68 que debería tener. Un hecho que llama la atención y que tiene una explicación.

Sucede que estéticamente es imposible poner las 68 estrellas dentro del escudo del club, por lo que Adidas, previo informe al club, incluyó solo 50 de estas como un número representativo para Boca. Sin embargo, este número es menor al que lucía el cuafro auriazul con Nike, su anterior sponsor, el cual incluía 52 estrellas.

Recordemos que desde 1996, con la llegada de Mauricio Macri a la presidencia del club, el escudo sufrió su última modificación: dejó de tener la banda amarilla en el medio para que las siglas CABJ asuman esa función y se puedan incluir más estrellas.

Ese año, el club azul y oro tenía en su interior solo 32 estrellas, ni la mitad de lo que tiene ahora, 24 años después. ¿Cuántas estrellas más almacenará el escudo de Boca Juniors en adelante?

