Boca Juniors anunció hoy que finalmente no permitirá esta tarde se celebre el Día del Hincha en el estadio de La Bombonera, por las "restricciones" impuestas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que "limitan el ingreso del público en general".



"A pesar de la decisión de Boca Juniors de disponer todos los medios para la organización del evento, las medidas dispuestas que limitan el ingreso del público en general desnaturalizan el objetivo de la convocatoria tal como se había planteado", señaló Boca Juniors en un comunicado.



Los problemas se remontan al 22 de noviembre, cuando el Gobierno capitalino anunció la clausura de La Bombonera por exceso de público durante la práctica abierta que realizó la plantilla, a dos días de la que iba a ser la gran final de Boca ante River Plate por la Copa Libertadores, en el estadio Monumental del Millonario.



Aunque la directiva del club intentó que se levantara la medida, solo consiguieron que el Ministerio de Seguridad de la Ciudad aceptara abrir el estadio siempre que el evento fuera solo para socios.



Boca Juniors había anunciado por las redes sociales que este miércoles las puertas de la Bombonera se abrirían para los festejos, tanto para socios con carné habilitado como para no socios que debieron retirar sus ticket -que se agotaron en pocas horas- a lo largo del martes. Sin embargo, esta mañana, el club señaló que finalmente no pondrá a disposición el estadio.



"El Club Atlético Boca Juniors informa que, ante las restricciones impuestas por el Ministerio de Seguridad de Gobierno de la Ciudad para la habilitación del estadio, este miércoles 12/12 no se podrán abrir las puertas de la Bombonera para que los hinchas puedan celebrar su día en las instalaciones del club", señala el texto difundido.



"El club en esta oportunidad no podrá poner a disposición el Estadio para recibir a los hinchas y les pide disculpas a todos aquellos que tenían la decisión de participar de la jornada", añade.



El 12 de diciembre es el establecido desde 2012 como el Día del Hincha de Boca, y este año cobra mayor significado por la derrota que el pasado domingo sufrió el club ante River Plate, en la final de la Copa Libertadores disputada en Madrid.



