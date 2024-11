El empate entre Deportivo Riestra y Vélez fue la sensación del día en la Liga Profesional Argentina, pero no por el resultado (1-1), sino por el debut de Iván Buhajeruk, conocido como Spreen en el mundo de las redes sociales. El streamer, que claramente no es futbolista profesional, jugó de titular y solo disputó 78 segundos del compromiso. Un hecho que fue el foco del mundo deportivo, pero que desató diferentes opiniones. Entre ellas la de Juan Sebastián Verón, quien no tomó con agrado lo sucedido.

A través de sus redes sociales, la ‘Bruja’ mostró su molestia por el debut del famoso streamer por sentir que le “faltaron el respeto al deporte”. “Una falta total de respeto al fútbol y a los futbolistas”, escribió el presidente de Estudiantes de Plata junto a la imagen, que dio la vuelta al mundo por tratarse de una personalidad en las plataformas de transmisión que da el salto al balompié, aunque de manera fugaz.

El comentario de la 'Brujita' Verón por el debut del conocido streamer. (IG)

Ese sentimiento también ha sido compartido por Braian Romero, jugador de Vélez que estuvo en la misma cancha que Spreen. “El mensaje es para los chicos, hoy el televisor les mostró un atajo que no es el indicado. Hoy fue una falta de respeto para el fútbol, lo que pasó hoy es un mensaje erróneo para la sociedad. Me tocó ver un selectivo que venía de otras provincias y eso es el fútbol, dejar tu familia, viajar y jugar. Hoy creo que el mensaje está equivocado”, declaró el jugador.

Por otro lado, desde la interna de Deportivo Riestra tomaron de diferente manera el debut del famoso streamer. “Más allá de que el chico venga, esté en la concentración, es un show de él, es un contrato. Nosotros jugamos el partido como una final. Le hablamos al chico, sabíamos que iba a jugar unos minutos. El chico entrenó con respeto, respetó al Ogro, a la parte táctica”, dijo Milton Céliz, capitán del equipo, sobre Spreen.

Mientras que el DT de Riestra reveló qué pasará con Spreen, quien tiene contrato con el club. El ‘Ogro’ lo mandó de titular por solo unos segundos para sustituirlo por Gustavo Fernández. “Lo de Spreen fue por única vez, él tenía contrato con el club desde antes de que yo llegara. Estoy feliz por el equipo, porque esto no es casualidad [...] Si entrenara tendría condiciones, el tema es que no es deportista”, señaló.

¿Cómo así debutó Spreen?

La presencia de Spreen generó gran revuelo en las redes sociales. Se trató de una carta bajo la manga de Riestra, pero no era para dar el batacazo ante el ‘Fortín’, sino para llamar la atención y funcionó porque el nombre del club se volvió viral. El streamer integró el once titular; sin embargo, a los pocos segundos salió del terreno de juego y le cedió su lugar a Fernández.

Cabe mencionar que el streamer concentró con el equipo en el predio de La Candela, desde donde realizó un directo y mostró su camiseta que tenía el número 47 y el nombre Spreen. También dio a conocer los botines negros que usó en el encuentro, siendo delantero. “Vamos a darlo todo, gente”, señaló el creador de contenido en ese momento. Eso sí, no logró tocar la pelota en el partido.

El argentino de 24 años forma parte del plantel y su convocatoria fue un paso importante de marketing, pero faltaba un paso más, que era su debut en la Liga Profesional Argentina. El DT se encargó de hacerlo realidad, al confirmarlo como titular en Riestra, un hecho histórico para el fútbol de ese país.

Deportivo Riestra está teniendo una buena campaña como local y eso le permitió tener, hasta el momento, 30 puntos y estar en la novena posición de la Liga Profesional. Vélez, por su lado, es el líder del torneo con 42 unidades, las mismas que Huracán. El ‘Fortín’ busca recuperar la punta en soledad, en un encuentro especial.

¿Quién es Spreen y a qué se dedica?

Spreen es un popular streamer argentino que inició su carrera como creador de contenido en YouTube, centrándose en los videojuegos. Con el paso del tiempo, su popularidad creció de una forma descomunal, alcanzando números impresionantes en diferentes plataformas, en las que acumula más de 16 millones de seguidores.

También ha realizado colaboraciones con los creadores más destacados de habla hispana y hace unas semanas se mudó de Twitch a Kick por un contrato millonario. Luego de aparecer en el álbum oficial de figuritas de la Liga Profesional, situación que se dio por ser parte del plantel de Riestra, el objetivo de Spreen es aparecer en el EA SPORTS FC 25, el videojuego de fútbol de la compañía canadiense.





TE PUEDE INTERESAR

SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.