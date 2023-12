En un hecho que ya se anticipaba en el mercado de fichajes del fútbol argentino, el martes último, Boca Juniors oficializó la contratación de Diego Martínez como su nuevo director técnico, al menos, por las próximas dos temporadas. El acuerdo entre el club y el entrenador fue confirmado a través de las redes sociales, marcando así el inicio de una nueva etapa para el equipo de Buenos Aires. La noticia, sin embargo, no estuvo exenta de polémica, ya que se rumorea que Martínez desencadenó su salida de Huracán, donde aún tenía un contrato en vigor, de la forma menos correcta.

El presidente del ‘Globo’, David Garzón, expresó su descontento con la situación y criticó abiertamente la forma en que se llevó a cabo la transición. “Está bien, que vaya donde quiera. Es real. Llama Boca y se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Son las reglas del juego”, indicó a radio La Red.

Garzón también negó cualquier acuerdo sobre la salida de Martínez de Huracán, afirmando: “Acá no hay nada acordado, acá en Huracán estamos esperando que Martínez se presente, renuncie o se pague lo que se tiene que pagar… ¿Qué tiene que hacer? Pagar lo que le pide Huracán y mandar la renuncia. Hoy se tenía que presentar a hablar en La Quemita para renunciar o lo que sea”.

El presidente de Huracán no escatimó críticas hacia Boca, acusando al club de faltar al respeto a una institución que ya contaba con un entrenador con un compromiso contractual vigente. “Que un club anuncie la contratación de un técnico siendo que todavía es de Huracán, es una barbaridad. Por supuesto que me enoja. Es como si yo anunciara que viene Cavani o Chiquito Romero... Armo un quilombo bárbaro”, expresó Garzón.

La llegada de Diego Martínez a Boca Juniors marca el inicio de una nueva era para el club, mientras los hinchas del cuadro ‘Xeneize’ aguardan con expectación el rumbo que tomará el equipo bajo su dirección en las próximas temporadas.





Diego Martínez, exfutbolista y actual entrenador, inició su carrera como jugador en clubes como Ituzaingó, Deportivo Morón, All Boys, Temperley y Estudiantes de Caseros, llegando a jugar en el extranjero en equipos como el Aurora de Guatemala y el Pierikos y Diagoras de Grecia. Como DT, comenzó en las categorías inferiores de Boca. Su carrera como DT en Primera División incluye pasos por equipos como Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland y Estudiantes de Buenos Aires.

En 2020 llegó a la Primera con Godoy Cruz, aunque su paso fue breve. En 2021 se unió a Tigre, donde construyó un equipo destacado y llegó a la final de la Copa de la Liga 2022, eliminando a River en cuartos de final, pero perdiendo ante Boca en la final. En julio de 2023, firmó con Huracán y tuvo un prometedor desempeño, llevando al equipo a cuartos de final de la Copa de la Liga 2023.





Se espera que el nuevo director técnico esté al frente de la plantilla a partir del 2 de enero próximo, después de que asuma el presidente electo de Boca, Juan Román Riquelme, quien entrará en funciones de la mano de futuro vice, Jorge Ameal, actual titular del club.





